Princesa da Espanha se recusa a voltar para casa. Entenda o motivo

Princesa Sofia, da Espanha, toma decisão radical e não quer voltar a morar no palácio por causa de uma pessoa importante em sua vida

A princesa Sofia, da Espanha, se recusa a voltar para casa. De acordo com o Jornal El Nacional, a jovem, que completa 18 anos no final de abril, estuda no País de Gales para concluir o Ensino Médio e já pensa em emendar a faculdade por lá para não voltar para casa.

“O que ela realmente quer é sair de Madri e estudar em uma universidade fora da cidade, já que voltar a morar no palácio estaria fora de cogitação”, afirmou uma fonte.

Sofia teria tomado a decisão de ficar longe do palácio real por causa da mãe, a rainha Letizia. Os rumores dizem que Letizia é controladora e obcecada em manter uma boa imagem da família real.

Assim, ela mantém as filhas sob pressão constante e toma decisões por elas, o que deixou as herdeiras magoadas. Com isso, Sofia pensa em conquistar a sua independência longe do palácio real.

A rainha Letizia também é mãe da princesa Leonor, que é a futura rainha da Espanha. Hoje em dia, Leonor está no treinamento militar em um navio-escola, no qual deve ficar até junho.

Outro rumor sobre Letizia

A Rainha Letizia está casada com o Rei Felipe, da Espanha, há cerca de 20 anos, mas um rumor circula a história do casal há alguns anos e acaba de ser resgatado em um novo livro sobre a família real espanhola. De acordo com o jornalista Jaime Peñafiel no livro Os Silêncios de Letizia, ela teria sido infiel em seu casamento.

O escritor diz que Letizia teria vivido um affair com o ex-cunhado Jamie del Burgo. Ele conta que o rei sabia que a esposa estava vivendo um caso porque os seguranças da realeza tinham que informar a localização de todos os membros em tempo real.

Peñafiel escreveu que Leticia teria feito uma viagem com Burgo em 2011 para Nova York e foi acompanhada de seguranças da realeza. Inclusive, o jornalista apontou que o rei teria ficado destruído após descobrir a traição da esposa e que a rainha tem uma personalidade fria e emocionalmente imatura. Por isso, ela seria ‘odiada’ pela família real.

O escritor ainda apontou que o casamento de Felipe e Letizia seria apenas de aparências e que eles viveriam separados. O suposto affair da rainha, Jaime del Burgo, foi casado com a irmã dela, Telma, por dois anos e eles se separaram em 2014. Apesar da publicação do livro com os rumores, a realeza da Espanha não se pronunciou sobre os rumores e segue em silêncio sobre o caso.

A imprensa local repudiou o livro de Peñafiel e disse que ele quer apenas destruir a reputação da rainha. “Ele está determinado a acabar com a carreira da rainha. Ele é um dos maiores inimigos de Letizia”, disse o jornal El Nacional Cat.