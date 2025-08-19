CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Realeza
  2. Princesa Charlene, de Mônaco, viveu tragédia na infância que a marcou para sempre
Realeza / Família

Princesa Charlene, de Mônaco, viveu tragédia na infância que a marcou para sempre

Princesa Charlene, de Mônaco, revela que usa uma tragédia de sua infância para fazer uma boa ação hoje em dia

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 13h32

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Princesa Charlene, de Mônaco
Princesa Charlene, de Mônaco - Foto: Getty Images

A princesa Charlene, de Mônaco, enfrentou uma tragédia em sua família quando ela criança. Hoje em dia, ela ressignifica o que viveu para ajudar outras pessoas com boas ações.

De acordo com o site da revista People, a princesa ficou abalada com a morte trágica do seu primo Richard, de 5 anos, em decorrência do afogamento. Ela viu o quanto a morte do garoto afetou a família. Hoje em dia, a integrante da realeza usa a sua visibilidade para alertar sobre a importância de proteger as crianças quando estão em contato com a água.

“Richard se afogou em um rio, bem perto da casa do meu tio. Ele tinha apenas cinco anos. Foi devastador para toda a nossa família. Não acho que esse tipo de dor realmente vá embora algum dia. Aprender a nadar deveria ser um direito fundamental, assim como aprender a ler. O custo nunca deve ser uma barreira para a aquisição de uma habilidade que salva vidas”, disse ela ao Monaco Tribune.

Inclusive, ela tornou o tema de segurança aquática um dos lemas de sua fundação, chamada Fondation Princesse Charlène de Monaco. A equipe dela criou programas educacionais que visam prevenir afogamentos e inserir as crianças em esportes aquáticos.

Hoje em dia, a população de Mônaco recebe aulas de natação desde a pré-escola. Vale lembrar que a princesa Charlene já foi nadadora profissional e chegou a competir em Jogos Olímpicos antes de se casar com o príncipe Albert de Mônaco em 2011. Ela é mãe de gêmeos, príncipe Jacques e princesa Gabriella, que estão com 10 anos.

Joia luxuosa da princesa Charlene

A princesa Charlene, esposa do príncipe Albert de Mônaco, marcou presença na noite de gala do Princess Grace Award, em Nova York, e roubou a cena com o seu look. Ela apostou em um vestido floral e completou o visual com joias luxuosas.

A princesa usou o colar com um diamante rosa raro, chamando de Grace Diamond. O diamante é de uma marca especializada em joias raras e confeccionado pelo joalheiro parisiense Lorenz Bäumer. O colar se chama 'La Vie em Rose'.

Vale lembrar que o evento Princess Grace Awards é uma homenagem para a princesa Grace, que era uma atriz americana antes de se casar com o príncipe Ranier III. Ela encantou uma geração com sua beleza e talento, mas faleceu ao sofrer um derrame pouco depois de um acidente de carro em 1982, aos 52 anos de idade.

Princesa Charlene e o príncipe Albert

Princesa Charlene e o príncipe Albert

Fotos: Getty Images

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

princesa charleneMônaco

Leia também

Revelações

Princesa Diana - Foto: Getty Images

Biógrafo faz revelação chocante sobre visão da princesa Diana sobre os filhos

Decisão

Kate Middleton - Foto: Getty Images

Kate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos

Evento

Rei Charles III - Foto: Getty Images

Rei Charles III chora em evento oficial da realeza britânica

Curiosidades

Príncipe William - Foto: Getty Images

Você sabia? Príncipe William já dormiu uma noite na rua. Saiba o motivo

TV

Meghan Markle - Foto: Reprodução / Netflix

Meghan Markle faz revelações sobre o príncipe Harry em novo trailer da Netflix

Família

Princesa Diana - Foto: Getty Images

O prato simples que a princesa Diana pedia para seus filhos, William e Harry

Últimas notícias

MC Daniel, Lorena Maria e o filhoMC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho LésbicoDia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
Bruna Marquezine compartilha os segredos de uma rotina matinal saudávelBruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e ClaraGraciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
Mariana Polastreli e Eduardo CostaEduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
Hulk Paraíba e a filha, AliceHulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
O especialista explicou mais detalhes da reabilitação nutricional de FaustãoEspecialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
Eva HuckEva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
Afonso grava vídeo para os filhos gêmeosVale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade