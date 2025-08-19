Princesa Charlene, de Mônaco, viveu tragédia na infância que a marcou para sempre

Princesa Charlene, de Mônaco, revela que usa uma tragédia de sua infância para fazer uma boa ação hoje em dia

A princesa Charlene, de Mônaco, enfrentou uma tragédia em sua família quando ela criança. Hoje em dia, ela ressignifica o que viveu para ajudar outras pessoas com boas ações.

De acordo com o site da revista People, a princesa ficou abalada com a morte trágica do seu primo Richard, de 5 anos, em decorrência do afogamento. Ela viu o quanto a morte do garoto afetou a família. Hoje em dia, a integrante da realeza usa a sua visibilidade para alertar sobre a importância de proteger as crianças quando estão em contato com a água.

“Richard se afogou em um rio, bem perto da casa do meu tio. Ele tinha apenas cinco anos. Foi devastador para toda a nossa família. Não acho que esse tipo de dor realmente vá embora algum dia. Aprender a nadar deveria ser um direito fundamental, assim como aprender a ler. O custo nunca deve ser uma barreira para a aquisição de uma habilidade que salva vidas”, disse ela ao Monaco Tribune.

Inclusive, ela tornou o tema de segurança aquática um dos lemas de sua fundação, chamada Fondation Princesse Charlène de Monaco. A equipe dela criou programas educacionais que visam prevenir afogamentos e inserir as crianças em esportes aquáticos.

Hoje em dia, a população de Mônaco recebe aulas de natação desde a pré-escola. Vale lembrar que a princesa Charlene já foi nadadora profissional e chegou a competir em Jogos Olímpicos antes de se casar com o príncipe Albert de Mônaco em 2011. Ela é mãe de gêmeos, príncipe Jacques e princesa Gabriella, que estão com 10 anos.

Joia luxuosa da princesa Charlene

A princesa Charlene, esposa do príncipe Albert de Mônaco, marcou presença na noite de gala do Princess Grace Award, em Nova York, e roubou a cena com o seu look. Ela apostou em um vestido floral e completou o visual com joias luxuosas.

A princesa usou o colar com um diamante rosa raro, chamando de Grace Diamond. O diamante é de uma marca especializada em joias raras e confeccionado pelo joalheiro parisiense Lorenz Bäumer. O colar se chama 'La Vie em Rose'.

Vale lembrar que o evento Princess Grace Awards é uma homenagem para a princesa Grace, que era uma atriz americana antes de se casar com o príncipe Ranier III. Ela encantou uma geração com sua beleza e talento, mas faleceu ao sofrer um derrame pouco depois de um acidente de carro em 1982, aos 52 anos de idade.

Fotos: Getty Images