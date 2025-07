Por que o príncipe Louis não esteve em evento com os pais e os irmãos?

Príncipe Louis é o único filho de Kate Middleton e Príncipe William que não esteve em Wimbledon. Saiba o motivo

Filho caçula de príncipe William e Kate Middleton, o príncipe Louis, de 7 anos, não esteve ao lado dos pais e dos irmãos, príncipe George, de 11 anos, e princesa Charlotte, de 10 anos, na final do torneio masculino de tênis em Wimbledon neste domingo, 13. O evento é uma tradição no calendário da realeza britânica no verão, mas o caçula ficou de fora.

De acordo com a revista People, Louis não acompanhou a família porque ainda é muito pequeno. Com apenas 7 anos de idade, ele não idade o suficiente para lidar com o evento, que precisa de silêncio absoluto e pode durar várias horas. Com isso, ele ficou em casa com a babá ou os avós maternos, cogitou uma fonte da família real.

Inclusive, vale lembrar que George e Charlotte também demoraram para irem ao torneio de tênis. O primogênito de William e Kate só foi a Wimbledon pouco antes do seu aniversário de 9 anos. Por sua vez, Charlotte só apareceu por lá com 8 anos completos.

Funcionária de Kate Middleton pede demissão

A princesa de Gales Kate Middleton perdeu sua assistente pessoal de confiança, Natasha Archer, depois de 15 anos de trabalho. Isso porque a mulher pediu demissão do seu trabalho na realeza britânica.

De acordo com a revista People, a assistente de Kate deixou o seu cargo no Palácio de Kensington para se tornar empreendedora. Ela abriu uma empresa de consultoria e vai trilhar seu próprio caminho.

Natasha começou a trabalhar para Kate e seu marido, príncipe William, em 2010 como assistente pessoal do casal real. Rapidamente, ela conquistou a confiança deles e se tornou assistente executiva sênior deles, que era responsável pelo gerenciamento de roupas, agenda e projetos. Inclusive, ela também era responsável por ajudar a escolher os looks do casal real por causa de seus conhecimentos de curadoria fashion.

A assistente também teria sido a responsável por incentivar Middleton a reaproveitar seus looks em várias ocasiões para incentivar a moda sustentável. Além disso, ela fez viagens ao lado do casal real. Agora, Natasha Archer vai ter seu próprio negócio para gerenciar.

