Por que Meghan Markle não gravou o programa em sua casa?

Meghan Markle explica a decisão de ter alugado uma mansão para as gravações de seu programa na Netflix ao invés de gravá-lo em sua própria casa

A duquesa de Sussex Meghan Markle acaba de lançar sua nova série na Netflix e uma curiosidade surgiu durante a divulgação do projeto. Nos episódios, ela aparece em uma casa luxuosa em Los Angeles e muitos cogitaram que o local seria sua própria casa. Porém, a esposa do príncipe Harry negou. Meghan disse que alugou uma casa para ser o local das gravações ao invés de gravar em sua própria casa.

Em entrevista na revista People, Meghan explicou o motivo para ter escolhido não gravar em sua casa. Ela disse que encontrou uma casa que tem a mesma atmosfera de seu lar e no mesmo bairro, Montecito, na Califórnia, porque não queria receber uma equipe de filmagem em sua casa para preservar sua família.

“Eu queria proteger esse porto seguro [que é a casa da família]. Somos uma família muito unida e adoro esses momentos - como colocar Lili para tirar uma soneca, almoçar juntos, ter um tempo sagrado juntos no final do dia. Nossa cozinha é onde a mamãe cozinha para a família, e com uma equipe de mais de 80 pessoas, é muita gente para ter em casa!”, contou.

Apesar de ter gravado em outro lugar, Meghan Markle contou que os filhos iam visitá-la no set de gravação e acompanharam tudo de perto. “Eles vinham com meu marido e me visitavam no set, e eu adorava que meus filhos pudessem me ver trabalhando e ver o equilíbrio disso, entender o que a mamãe faz. Foi realmente especial porque, até então, eles não tinham me visto trabalhando”, afirmou.

Meghan Markle revela hábito do príncipe Harry

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao revelar um hábito nada saudável do marido, o príncipe Harry, no dia a dia. Em um trecho da série With Love, Meghan, da Netflix, ela contou que o marido toma uma atitude antes de comer qualquer refeição.

Meghan disse que Harry gosta de temperar sua própria comida com sal antes de dar qualquer mordida no alimento. “Eu tenho um marido que, não importa qual refeição seja coloca na frente dele, antes de prová-la, ele coloca sal. Então eu tento colocar pouco sal”, disse ela sobre os pratos que prepara para a família.

Vale lembrar que adicionar muito sal nas comidas não é saudável e pode ter efeitos negativos a longo prazo.

