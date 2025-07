Olho vermelho do Rei Charles III rouba a cena em nova aparição dele

Rei Charles III surge com um olho muito vermelho em aparição pública ao lado do presidente Emmanuel Macron e o palácio explica o que aconteceu

O Rei Charles III fez uma rara aparição em público nesta terça-feira, 8, durante sua luta contra o câncer. Ele participou da cerimônia de abertura da visita de Estado da França no Reino Unido. O monarca posou ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, mas um detalhe em seu rosto chamou a atenção: o olho vermelho.

O rei apareceu com vermelhidão em um dos olhos e deixou os admiradores preocupados com sua saúde. Isso porque ele luta contra o câncer desde o início de 2024. No entanto, o problema no olho não tem relação com seu tratamento.

De acordo com o Palácio de Buckingham, o olho vermelho de Charles é uma consequência do rompimento de um vaso sanguíneo na noite anterior . Foi algo isolado e não tem relação com a condição de saúde dele.

Segundo a revista People, a Clínica Mayo informou que o rompimento de um caso sanguíneo no olho é chamado de hemorragia subconjuntival e é algo inofensivo. A lesão pode acontecer por causa de uma tosse mais forte ou um espirro. A vermelhidão costuma durar de uma a duas semanas e desaparece de forma natural.

Rei Charles III e Emmanuel Macron - Foto: Getty Images

Os dentes tortos do Rei Charles

Você sabia que o Rei Charles III possui dentes tortos? Em suas aparições em público, ele ostenta seus dentes tortos ao dar grandes sorrisos nas conversas.

Recentemente, o monarca apareceu sorrindo feliz em algumas fotos e deixou à mostra os seus dentes. Com isso, os fãs da realeza ficaram surpresos quando perceberam que o rei tem os dentes tortos e amarelados.

Nas redes sociais, vários internautas fizeram comentários sobre o detalhe no sorriso dele. “Dentista é praticamente inexistente para eles aqui, independente de classe social, não estão nem aí para os dentes”, disse um internauta. “Com tanto dinheiro e os dentes tudo torto. Só o Brasil preza pela saúde bucal”, afirmou outro. “Como pode um rei ter os dentes assim… Pobres plebeus, é de se entender, né”, declarou mais um. “Dentista é caro em Londres”, comentou outro.

