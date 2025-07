O presente de casamento que foi um desastre na vida da Rainha Elizabeth II

Você sabia? A Rainha Elizabeth II teve um grande problema e foi ao seu limite por causa do presente de casamento que deu para um dos seus filhos. Conheça a história

A Rainha Elizabeth II viveu um período desastroso por causa do presente de casamento que deu para um dos seus filhos. Mãe de 4 filhos, ela decidiu presentear o príncipe Andrew com uma casa quando ele se casou com Sarah Ferguson, a Fergie. Porém, tudo saiu dos eixos por causa da extravagância do casal real. Conheça a história:

Príncipe Andrew e Sarah Ferguson se casaram em 23 de julho de 1986 em uma cerimônia com 2 mil convidados na Abadia de Westminster, Londres, Inglaterra. Como presente de casamento, a rainha Elizabeth II deu para eles o terreno do Sunninghill Park para que eles pudessem construir a primeira casa do casal e também pagou pela reforma. E foi aí que a dor de cabeça começou.

O terreno cedido pela rainha tinha lagos, bosques e jardins, e o casal escolheu construir uma grande mansão. De acordo com uma reportagem do site Daily Mail, eles escolheram um projeto que parecia um rancho norte-americano e já causou um estranhamento na família real, já que todos esperavam que eles fizessem uma casa inglesa. Então, eles revelaram o orçamento do arquiteto: 1 milhão de libras. A rainha ficou em choque com o valor e se recusou a pagá-lo. Ela disse que tinha o orçamento de 250 mil libras e que eles teriam que escolher um arquiteto britânico.

Porém, o casal era extravagante e tinha grande lista de desejos. Eles queriam um quarto do pânico, uma sala de cinema, um heliponto, uma piscina e uma quadra de tênis, além da decoração sofisticada na propriedade enorme. Com tudo isso, eles estouraram o orçamento da rainha, que não gostou nada disso.

“Nessa época, o Sunninghill Park estava se tornando uma dor de cabeça financeira. Em particular para a rainha, que notoriamente era prudente financeiramente, e estava tendo que arcar com as contas cada vez maiores”, disse Sarah Hewson, editora do Royal na Talk TV.

A partir disso, Fergie teve uma ideia para conseguir dinheiro com a mansão. Ela decidiu vender uma matéria para uma revista e abriu as portas da propriedade. Assim, o casal recebeu o valor de 200 mil libras para que sua casa fosse fotografada pela revista. Porém, eles foram criticados por causa da decoração repleta de extravagante e considerada brega na época.

Com a exposição da casa de um membro da realeza, a rainha Elizabeth ficou ainda mais irritada com o projeto. Ela não gostou nada de ver a privacidade de um filho sendo exposta na revista. Mesmo assim, a casa foi exposta e foi finalizada, mesmo acima do orçamento.

Leia também: Príncipe William e Rei Charles entram em atrito por causa de George