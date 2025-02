Você percebeu? Meghan Markle escondeu símbolos especiais em desenho

A duquesa de Sussex Meghan Markle incorporou elementos simbólicos e especiais ao logotipo de sua marca, chamada As Ever

Nesta semana, a Duquesa de Sussex anunciou o nome de sua nova marca. Antes chamada de American Riviera Orchard, a iniciativa recebeu o nome de As Ever e vai ter foco em estilo de vida. Com a novidade do nome, ela também revelou um novo logotipo, que já está disponível em seu novo site, e traz um desenho repleto de simbolismo.

Os novos elementos no logotipo incluem a palmeira e o beija-flor. A palmeira simboliza Santa Bárbara, onde Meghan e o príncipe Harry vivem com seus filhos, o príncipe Archie, de 5 anos, e a princesa Lilibet, de 3 anos. Já o beija-flor remete às memórias do Duque de Sussex, mencionadas em seu livro Spare. Ele recebeu a visita de um beija-flor após a morte de sua avó, a rainha Elizabeth II, um símbolo interpretado como a presença de espíritos em algumas culturas.

No vídeo, a Duquesa de Sussex fala enquanto está em um jardim ao ar livre: "O segredo foi revelado, estou chocada por termos mantido isso em segredo por tanto tempo. Daqui a duas semanas, meu programa será lançado, o que estou muito animada para ver. E também o meu negócio, sobre o qual acho que houve muita curiosidade. No ano passado, pensei, 'American Riviera, esse nome soa ótimo.' É o meu bairro; é um apelido para Santa Bárbara, mas me limitava a coisas que eram apenas fabricadas e cultivadas nessa área."

"Então, a Netflix apareceu, não apenas como minha parceira no programa, mas também como minha parceira no meu negócio, o que foi incrível. Então, eu pensei sobre isso, e estava esperando o momento certo para compartilhar um nome que eu havia registrado em 2022, e este é o momento, e o nome é As Ever." , comentou.

Meghan explicou que seu novo empreendimento é a extensão do seu blog, The Tig. "As Ever basicamente significa 'como sempre foi', e se você me acompanha desde 2014 com o The Tig, sabe que sempre adorei cozinhar, fazer artesanato e jardinagem — isso é o que eu faço. E eu não pude compartilhar isso com vocês da mesma forma nos últimos anos, mas agora posso, então, à medida que as coisas começam a ser divulgadas, eu queria que você ouvisse de mim primeiro."

"Claro, haverá conservas de frutas; acho que todos já sabem neste ponto que geleia é minha paixão." ela disse, mencionando o primeiro produto da empresa que ela distribuiu entre os amigos no ano passado. "Mas há muitos outros produtos que eu simplesmente adoro, que uso em minha casa, e agora é hora de compartilhá-los com vocês. Então, mal posso esperar para que vocês vejam. Obrigada, pessoal!", finaliza.

Confira o vídeo completo:

