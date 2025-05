O hábito ‘infeliz' que rei Charles III herdou da avó materna

Rei Charles III deixa os funcionários chocados com seus hábitos bem caros e é comparado com a avó materna, a Rainha Mãe

O Rei Charles III chamou a atenção dos funcionários da realeza britânica ao mostrar que herdou um hábito ‘infeliz’ de sua avó, a Rainha Elizabeth I, conhecida como Rainha Mãe. De acordo com o tabloide Daily Mail, a Rainha Mãe era conhecida por gastar muito dinheiro para ter uma vida confortável e o neto puxou a avó ao ter uma grande facilidade em gastar uma fortuna com seus luxos.

A mania do rei foi exposta pela autora Tina Brown, que escreveu uma biografia sobre a realeza. Ela contou que Charles imitou sua avó gastadora ao insistir em viver com hábitos de grandeza e elegância. Tanto que, recentemente, ele surpreendeu ao enviar um caminhão com móveis para a casa de um amigo que ele foi visitar.

O rei Charles decidiu enviar seus próprios móveis para ter todo o conforto possível no quarto de hóspedes da casa do amigo. Veja a lista com o que tinha no caminhão do monarca:

Cama ortopédica para o rei e sua esposa, a rainha Camilla, e outros móveis do quarto completo deles.

Roupas de cama

Assento do vaso sanitário

Rolos de papel higiênico premium

Uísque e água engarrafada

Obras de arte da Escócia

Outra mania extravagante do monarca é sobre a sua alimentação. Ele sempre faz exigências sobre o menu nas refeições e leva sua própria bebida para os eventos. Além disso, o rei também possui um documento de 7 páginas com instruções para os artistas que vão se apresentar em eventos da família real com ordens sobre o que devem fazer ou não.

Guarda-roupa do rei

O site Daily Mail também informou que o guarda-roupa do Rei Charles III é bem caro. Ele possui 60 ternos que custam cerca de 5 mil libras cada um. Além disso, ele tem mais de 200 camisas que são avaliadas em 1 mil libras. Enquanto isso, ele tem 50 pares de sapatos e botas, que custam cerca de 2 mil libras. Inclusive, as roupas dele têm que ser lavadas à mão, nunca na máquina de lavar.

Rei Charles III ainda não terminou o tratamento contra o câncer

O Rei Charles III luta contra o câncer há mais de um ano. Ele foi diagnosticado no início de 2024 e logo começou o seu tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes sobre a localização do câncer. Agora, o Palácio Real informou que o tratamento do monarca ainda não chegou ao fim e continuará em 2025.

Em um pronunciamento oficial, a realeza contou que o rei segue lutando contra a doença, mas que a perspectiva é boa. “Seu tratamento tem caminhando em uma direção positiva e, como uma condição controlada, o ciclo de tratamento continuará no próximo ano”, informaram.

A notícia veio acompanhada da informação de que o Rei manterá os seus compromissos públicos e as viagens agendadas, inclusive para o exterior.

Uma especialista na realeza britânica falou sobre o que dizem sobre uma suposta piora na saúde do monarca. De acordo com a jornalista Pilar Eyre ao site Flash!, a doença do rei não regrediu. “O estado de saúde de Charles piora a cada dia. Correm rumores de que o avanço do câncer é imparável. Quando perguntaram para ele como está, ele disse com amargura ‘ainda vivo’”, disse ela.

Inclusive, a especialista comentou sobre a falta de informações detalhadas sobre a doença dele. “Não sabemos ainda o tipo de tumor nem qual é o tratamento ou seu prognóstico. Em nenhum momento se falou em remissão, como fizeram no caso do câncer da nora dele [Kate Middleton]. A realidade é que me disseram que a condição de Charles é bastante séria”, afirmou.

