Neto da Rainha Elizabeth II, Peter Phillips anuncia seu noivado após divórcio

Depois de 4 anos do seus divórcio, Peter Phillips anuncia que ficou noivo de sua nova eleita, Harriet Sperling

Neto da Rainha Elizabeth II e filho da princesa Anne, Peter Phillips vai se casar novamente! Nesta sexta-feira, 1º, ele anunciou que está noivo de Harriet Sperling apenas 4 anos após se separar da ex-mulher, Autumn Kelly.

O noivado foi anunciado de forma oficial pela realeza em um comunicado à imprensa. "O Sr. Peter Phillips, filho de Sua Alteza Real a Princesa Real e Capitão Mark Phillips, e a Sra. Harriet Sperling, filha do falecido Sr. Rupert Sanders e da Sra. Mary Sanders de Gloucestershire, confirmaram hoje seu noivado oficial. Ambas as famílias foram informadas conjuntamente do anúncio e ficaram encantadas com a maravilhosa notícia do noivado. Suas Majestades, o Rei e a Rainha, o Príncipe e a Princesa de Gales, foram informados do anúncio", informaram.

Vale lembrar que o Sr. Phillips já é pai de suas meninas, Savannah e Isla, frutos do casamento com Autumnn Kelly. Os dois se casaram em 2008, mas se separaram em 2020, sendo que o divórcio foi finalizado em junho de 2021. Por sua vez, Harriet tem uma filha, Georgia.

Peter Phillips é o neto mais velo da rainha Elizabeth. Ele assumiu o namoro com Harriet em maio de 2024.

Morte de afilhado da rainha Elizabeth

A família real britânica foi surpreendida com a morte de Lord Charles O’Hagan, que era afilhado da rainha Elizabeth II. De acordo com o site Daily Mail, ele faleceu aos 79 anos após sofrer um ferimento fatal.

Lord Charles O’Hagan estava internado em um hospital desde o dia 23 de março, quando deu entrada no local com um ferimento na cabeça. Ele teve um hematoma subdural, que é uma condição na qual há o acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. A morte dele aconteceu em decorrência das complicações do ferimento.

Charles nasceu em 6 de setembro de 1945 e era filho de Thomas Edward Towneley Strachey e Lady Mary Sophia Palmer. O pai dele lutou na Segunda Guerra Mundial e foi Major das Forças Especiais. E a mãe dele foi dama de companhia da Rainha Elizabeth quando ela era apenas princesa e a acompanhou no nascimento do Rei Charles III. Por sua vez, o Lord Charles se tornou pajem de honra na coroação da rainha.

Lord Charles estudou em Oxford e foi casado tries vezes. Ele foi membro do Parlamento Europeu entre as décadas de 1970 e 1990. Em sua velhice, ele tinha um histórico de quedas e confusão mental.

Leia também: O presente de casamento que foi um desastre na vida da Rainha Elizabeth II