Meghan Markle revela regra nº 1 para escolher os nomes dos filhos

A Duquesa de Sussex Meghan Markle revelou qual é a sua regra número 1 para escolher os nomes dos filhos. Ela é casada com o príncipe Harry e é mãe de duas crianças: príncipe Archie, de 6 anos, e princesa Lilibet, de 3 anos. Agora, ela contou uma regra preciosa que seguiu na hora de nomear os herdeiros.

Em um episódio do podcast Lemonada Media, Meghan contou que seu grande conselho é ‘guarde segredo sobre o nome até o nascimento da criança’. “ Digo a todas as mulheres do mundo ou todas as pessoas que vão ter um filho: Se você tem uma ideia sobre o nome que vai dar ao bebê, guarde-o bem perto do seu coração atue que ele nasça e receba um nome. Não peça a opinião de ninguém ”, afirmou ela.

Meghan explicou que sua regra é para evitar que a pressão em busca de aprovação sobre o nome do filho.

Vale lembrar que Harry e Meghan criam os filhos em Montecito, Califórnia, Estados Unidos, desde que abandonaram o serviço como membros da realeza britânica. Eles decidiram mudar de país em busca de mais privacidade e segurança para a família, já que eram alvos de ataques e ameaças no Reino Unido.

O significado do nome do príncipe Archie

O príncipe Archie Harrison nasceu no dia 6 de maio de 2019 em Londres, Inglaterra, enquanto os pais ainda eram membros ativos da realeza britânica. O nome dele é uma abreviação do nome Archibald, que tem o significado de “genuíno, ousado e corajoso”. Enquanto isso, o segundo nome dele, Harrison, tem o significado de “filho de Henrique ou filho de Harry”.

O significado do nome da princesa Lilibet

A filha caçula de Harry e Meghan, a princesa Lilibet, nasceu em 4 de junho de 2021 em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Ela recebeu o nome de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. O primeiro nome que ela recebeu é em homenagem à bisavó. O casal decidiu homenagear a rainha Elizabeth II, que era avó dele. Isso porque Lilibet era o apelido de infância da rainha.

Inclusive, eles pediram a benção da rainha antes de oficializarem o nome da recém-nascida. “O Duque conversou com a família antes do anúncio. Aliás, sua avó foi a primeira pessoa da família para quem ele ligou. Durante a conversa, ele compartilhou a esperança de batizar a filha de Lilibet em sua homenagem. Se ela não tivesse demonstrado apoio, eles não teriam usado o nome”, disse um informante na época.

O nome Lilibet também pode ser visto como uma variação de Lily, que vem do nome da flor Lírio e tem o símbolo de pureza no cristianismo. O segundo nome da princesinha é Diana, que é uma homenagem para sua avó paterna, a princesa Diana. O nome Diana tem o significado de divino e é de origem latina.

Filhos de Harry herdaram os cabelos ruivos do pai

Os pequenos Archie e Lilibet, filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, são ruivos. Os dois herderam a cor do cabelo do pai e já exibiram os fios avermelhados em fotos compartilhadas pela mãe.

Meghan exibiu fotos das crianças brincando no jardim da mansão da família na Califórnia, Estados Unidos. Os dois apareceram de costas enquanto colhiam as flores. “Amor de domingo… com meus amores”, disse ela.

Filhos de Meghan e Harry nasceram em países diferentes

Primeiro filho de Meghan Markle e príncipe Harry, o príncipe Archie nasceu em 6 de maio de 2019 em Londres, Inglaterra. Na época, os pais dele ainda eram membros ativos da realeza britânica e ele viveu seu primeiros meses de vida perto da família real.

Porém, a princesa Lilibet, segunda filha do casal, nasceu em 4 de junho de 2021 na Califórnia, Estados Unidos. Na época, os pais dela já tinham se afastado da realeza e mudaram de país em busca de segurança para a família.

