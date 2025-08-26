Meghan Markle revela momento difícil durante o funeral da rainha Elizabeth II

Meghan Markle abre o coração ao revelar o que a fez se sentir mal durante o funeral da rainha Elizabeth II em 2022

A duquesa de Sussex Meghan Markle relembrou um momento difícil que enfrentou durante o funeral da rainha Elizabeth II em 2022. A monarca morreu de forma repentina e as despedidas duraram alguns dias. Com isso, Meghan e o marido, príncipe Harry, tiveram que lidar com a saudade dos filhos, Archie, de 6 anos, e Lilibet, de 4 anos.

Em um trecho do programa With Love, Meghan, da Netflix, ela relembrou que o mais difícil deste período foi passar 3 semanas longe dos filhos. A viagem começou com compromissos beneficentes de Harry e Meghan na Europa, que deveriam durar apenas alguns dias. Porém, a viagem ficou mais longa quando a rainha morreu, já que Harry teve que ficar no Reino Unido para se despedir da avó ao lado da família real.

Enquanto isso, os filhos deles estavam nos Estados Unidos com a rede de apoio deles. “O máximo que fiquei sem estar perto dos meus filhos foi cerca de 3 semanas. Eu não estava bem [com a distância]”, disse ela.

Harry também já falou sobre este período longe dos filhos no livro Spare, de 2023. “Dias difíceis. Tivemos que ficar longe das crianças por mais tempo do que planejamos, mais do que jamais estivemos”, disse ele, que ainda contou que, ao voltar para casa, os dois não conseguiam desgrudar os olhos dos filhos.

Hoje em dia, Harry e Meghan vive na Califórnia com os 2 filhos e estão em uma fase distantes da realeza britânica.

A parceria de Harry e Meghan com a Netflix

A Netflix e a Archewell Productions, produtora fundada pelo Príncipe Harry e Meghan Markle, anunciaram a renovação de sua parceria de longo prazo. O novo acordo inclui a prioridade da Netflix na avaliação e desenvolvimento de projetos de filmes e séries da produtora, o que reforça a estratégia da plataforma em continuar investindo em conteúdos originais com potencial de causar grande impacto cultural.

A história da parceria e os primeiros sucessos

Desde 2020, quando a parceria foi iniciada, a Archewell Productions já entregou ao público uma série de produções de sucesso, incluindo documentários e séries, como Harry & Meghan, Jogos Invictus: Veteranos no Topo, Polo, Com Amor, Meghan e a linha As ever. A série documental Harry & Meghan, por exemplo, se tornou o documentário mais assistido da Netflix logo após sua estreia, com 23,4 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias. A produção segue sendo uma das mais populares da plataforma, ocupando a quinta posição no ranking de documentários e alcançando o Top 10 em 85 países.

Já o programa Com Amor, Meghan, que estreou com grande sucesso, alcançou 5,3 milhões de visualizações no primeiro semestre de 2025 e se consolidou como o programa de culinária mais assistido da Netflix desde seu lançamento, também figurando no Top 10 em 24 países.

Novos lançamentos previstos

A parceria renovada trouxe novos projetos que prometem agitar as plataformas de streaming. Entre os próximos lançamentos da Archewell Productions na Netflix, estão:

Com Amor, Meghan – Temporada 2

A nova temporada de Com Amor, Meghan traz a Duquesa de Sussex recebendo chefs renomados, amigos e artistas para uma série de experiências culinárias, focadas em trazer mais beleza e diversão à rotina diária. A estreia está prevista para ainda este mês, e promete encantar o público com receitas criativas e bate-papos inspiradores.

Com Amor, Meghan: Celebração de Fim de Ano – Especial Natalino

A Netflix também prepara um especial de fim de ano com Meghan e sua família, que será gravado em Montecito. Em Com Amor, Meghan: Celebração de Fim de Ano, o episódio trará Meghan e seus convidados decorando o ambiente, preparando pratos festivos e criando presentes artesanais. A estreia está marcada para dezembro, prometendo trazer a magia do Natal para dentro das casas dos telespectadores.

Meet Me at the Lake – Longa-metragem de Romance

Baseado no best-seller de Carley Fortune, Meet Me at the Lake é um filme de romance que está em fase de produção e promete emocionar os fãs de histórias de amor. O longa estará disponível em breve na plataforma.

Masaka Kids: A Rhythm Within – Documentário Curtametragem

Este documentário acompanha a vida de crianças órfãs em Uganda, afetadas pela crise do HIV/AIDS. Através da música e da dança, elas transformam suas experiências de vida, trazendo uma história poderosa de superação. O lançamento está previsto para ainda este ano.