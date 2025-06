Meghan Markle revela lição que ela e príncipe Harry dão aos filhos; saiba

A Duquesa de Sussex Meghan Markle participa de uma entrevista sobre negócios em que revela como trata de alguns temas com os filhos: Archie e Lilibet

Nesta terça-feira, 17, a Duquesa de Sussex Meghan Markle participou do podcast Aspire, apresentado por Emma Grede, e foi questionada pela anfitriã no tema sobre negócios se ela e o marido, o príncipe Harry, conversam sobre dinheiro com os filhos Archie, de seis anos, e Lilibet, de quatro.

“Às vezes nós fazemos uma pequena barraca de mercado de produtos rurais”, revelou Meghan. E completou: “Cultivamos muitos vegetais, e parte do que eu quero que eles aprendam é que jardinagem é realmente ótima para crianças, porque ensina paciência, ensina a valorizar e apreciar a comida”, explicou.

Na ocasião, Markle ainda fez uma analogia entre a jardinagem e lições financeiras. “Você começa com a semente e observa o crescimento, e eles esperam. Mas, com isso, é tipo: ‘Você quer vender sua colheita? E compartilhar com a nossa comunidade? E, além disso, o que você quer fazer com esse dinheiro depois de tê-lo?'”, continuou.

Ela disse que os filhos estão “começando a entender, à medida que aprendem a contar, a contar e a lidar com todas essas coisas, que há um custo e um preço para as coisas”.

“Você precisa saber que, assim como as boas maneiras e o cuidado com as coisas ao seu redor, há um valor nas coisas”, disse, e declarou: “Na nossa vida, para mim e meu marido, é muito importante que eles entendam o valor das coisas”, concluiu.

