Meghan Markle mostra foto inédita de Harry com os dois filhos

Após o príncipe Harry sofrer derrota na justiça do Reino Unido, Meghan Markle apoia o marido de forma singela com foto inédito dele com os filhos

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, compartilhou uma foto inédita de seu marido, o príncipe Harry, com os dois filhos, príncipe Archie, de 5 anos, e princesa Lilibet, de 3 anos. A foto foi feita no jardim da mansão da família e mostrou os três de costas durante uma caminhada ao ar livre.

A foto foi compartilhada por Meghan poucos dias após Harry sofrer uma derrota na justiça britânica. Ele estava com um processo em julgamento para solicitar que voltasse a ter direito a segurança da realeza enquanto estivesse no Reino Unido com sua família. Porém, o pedido dele foi negado, já que ele não é mais um membro trabalhador da família real desde 2020.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Na semana passada, Harry se pronunciou sobre o resultado negativo do processo em uma entrevista polêmica para a BBC, na qual disse que não se sente seguro em levar os filhos e a esposa para visitarem sua família sem a segurança adequada para pessoas na posição deles. “Não consigo imaginar um mundo em que eu traria minha esposa e filhos de volta ao Reino Unido neste momento. Sinto falta do Reino Unido. Acho que é realmente muito triste não poder mostrar minha terra natal aos meus filhos”, disse ele.

E completou: “Eu amo meu país. Sempre amei. Apesar do que algumas pessoas naquele país fizeram. Eu só queria continuar com meu trabalho de caridade apoiando causas e pessoas que significam muito para mim, e que meus filhos conhecessem a beleza da minha terra natal. Continuo comprometido com uma vida de serviço público”.

Filhos de Harry herdaram os cabelos ruivos do pai

Os pequenos Archie e Lilibet, filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, são ruivos. Os dois herderam a cor do cabelo do pai e já exibiram os fios avermelhados em fotos compartilhadas pela mãe.

Meghan exibiu fotos das crianças brincando no jardim da mansão da família na Califórnia, Estados Unidos. Os dois apareceram de costas enquanto colhiam as flores. “Amor de domingo… com meus amores”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Filhos de Meghan e Harry nasceram em países diferentes

Primeiro filho de Meghan Markle e príncipe Harry, o príncipe Archie nasceu em 6 de maio de 2019 em Londres, Inglaterra. Na época, os pais dele ainda eram membros ativos da realeza britânica e ele viveu seu primeiros meses de vida perto da família real.

Porém, a princesa Lilibet, segunda filha do casal, nasceu em 4 de junho de 2021 na Califórnia, Estados Unidos. Na época, os pais dela já tinham se afastado da realeza e mudaram de país em busca de segurança para a família.

