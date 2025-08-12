Meghan Markle faz revelações sobre o príncipe Harry em novo trailer da Netflix

Após renovação de parceria com a Netflix, Meghan Markle faz confissão sobre o príncipe Harry em novo trailer da segunda temporada de 'Com Amor, Meghan'

O novo trailer da segunda temporada da série Com Amor, Meghan, da Netflix, estreou nesta terça-feira, 12, logo após a confirmação de que o príncipe Harry e Meghan Markle renovaram contrato com o serviço de streaming. No trailer publicado pelas redes sociais da Netflix, a duquesa de Sussex falou sobre as comidas que seu marido não gosta.

Meghan estava na cozinha quando conversou com o chef José Andrés e revelou que seu marido não é fã de frutos do mar. “Sabe quem não gosta de lagosta? Meu marido”, comentou Meghan. “E você se casou com ele mesmo assim?”, brincou José em resposta.

Após o ex-chef do palácio Darren McGrady, comentar em uma entrevista ao The Telegraph que a família real considera frutos do mar “arriscados”, surgiram rumores de que a monarquia evita comer tais alimentos.

O trailer revelou que a segunda temporada de Com Amor, Meghan estreia em 26 de agosto deste ano na Netflix, e diversos novos convidados foram chamados para participar das gravações.

A renovação de contrato

A Netflix e a Archewell Productions, produtora criada pelo príncipe Harry e Meghan Markle, tiveram o contrato renovado recentemente. A parceria deu início em 2020 e foi responsável por séries, filmes e documentários, que atingiram grande quantidade de visualizações na plataforma.

A série Com Amor, Meghan atingiu 5,3 milhões de visualizações apenas no primeiro semestre de 2025. Além disso, se tornou o programa de culinária mais assistido da Netflix desde sua data de lançamento, ocupando também o Top 10 em 24 países.

A nova parceria prometeu lançar novos projetos marcantes que vão bombar na plataforma de streaming, como a segunda temporada de Com Amor, Meghan, um especial natalino do programa culinário de sucesso, além da adaptação do livro best-seller Me Encontre no Lago, de Carley Fortune, e um documentário sobre a vida de crianças órfãs em Uganda, uma população que foi diretamente afetada pela crise do HIV/AIDS.

