CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Realeza
  2. Meghan Markle faz revelações sobre o príncipe Harry em novo trailer da Netflix
Realeza / TV

Meghan Markle faz revelações sobre o príncipe Harry em novo trailer da Netflix

Após renovação de parceria com a Netflix, Meghan Markle faz confissão sobre o príncipe Harry em novo trailer da segunda temporada de 'Com Amor, Meghan'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 19h18

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Meghan Markle
Meghan Markle - Foto: Reprodução / Netflix

O novo trailer da segunda temporada da série Com Amor, Meghan, da Netflix, estreou nesta terça-feira, 12, logo após a confirmação de que o príncipe Harry e Meghan Markle renovaram contrato com o serviço de streaming. No trailer publicado pelas redes sociais da Netflix, a duquesa de Sussex falou sobre as comidas que seu marido não gosta.

Meghan estava na cozinha quando conversou com o chef José Andrés e revelou que seu marido não é fã de frutos do mar. “Sabe quem não gosta de lagosta? Meu marido”, comentou Meghan. “E você se casou com ele mesmo assim?”, brincou José em resposta.

Após o ex-chef do palácio Darren McGrady, comentar em uma entrevista ao The Telegraph que a família real considera frutos do mar “arriscados”, surgiram rumores de que a monarquia evita comer tais alimentos.

O trailer revelou que a segunda temporada de Com Amor, Meghan estreia em 26 de agosto deste ano na Netflix, e diversos novos convidados foram chamados para participar das gravações.

A renovação de contrato

A Netflix e a Archewell Productions, produtora criada pelo príncipe Harry e Meghan Markle, tiveram o contrato renovado recentemente. A parceria deu início em 2020 e foi responsável por séries, filmes e documentários, que atingiram grande quantidade de visualizações na plataforma.

A série Com Amor, Meghan atingiu 5,3 milhões de visualizações apenas no primeiro semestre de 2025. Além disso, se tornou o programa de culinária mais assistido da Netflix desde sua data de lançamento, ocupando também o Top 10 em 24 países.

A nova parceria prometeu lançar novos projetos marcantes que vão bombar na plataforma de streaming, como a segunda temporada de Com Amor, Meghan, um especial natalino do programa culinário de sucesso, além da adaptação do livro best-seller Me Encontre no Lago, de Carley Fortune, e um documentário sobre a vida de crianças órfãs em Uganda, uma população que foi diretamente afetada pela crise do HIV/AIDS.

Leia também: Meghan Markle repete vestido de R$ 29 mil em seu aniversário

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Realezapríncipe HarryNetflix'Meghan Markle
Príncipe Harry Príncipe Harry  Meghan Markle Meghan Markle  

Leia também

Família

Princesa Diana - Foto: Getty Images

O prato simples que a princesa Diana pedia para seus filhos, William e Harry

Família

Príncipes William e Harry - Foto: Getty Images

Saiba como anda a relação dos príncipes William e Harry: ‘Grande perda’

Novidade

Príncipe Harry e Meghan Markle - Foto: Getty Images

Príncipe Harry e Meghan Markle renovam a parceria com a Netflix após rumores

Herança

Princesa Charlotte - Foto: Getty Images

Filha do príncipe William deve herdar tiara milionária de Diana

Looks

Meghan Markle - Foto: Getty Images

Meghan Markle repete vestido de R$ 29 mil em seu aniversário

Saúde

Kate Middleton - Foto: Getty Images

Magra demais? Nova aparição de Kate Middleton gera preocupação do público

Últimas notícias

Nadja Haddad revelou que o filho recebeu o diagnóstico de roséolaMédica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'
Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila BragaEsposa de Yudi Tamashiro defende decisão de ir para o Japão: 'Não foi'
Meghan MarkleMeghan Markle faz revelações sobre o príncipe Harry em novo trailer da Netflix
Stacey Tourout e Matthew Peter YeomansInfluenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal
Rob FreitasRob Freitas renova o visual e mostra fotos de 'antes e depois'
Paulo Gustavo veste blazer GucciLeilão com roupas de Paulo Gustavo terá renda revertida para obra social
Seu Jorge, Leona Forman e Geyze DinizBrazilFoundation celebra 25 anos com gala histórico em Nova York e homenagens especiais
Faustão tem 75 anosFaustão enfrenta transplantes em sequência e médico explica: 'O corpo inteiro sente o impacto'
DatenaEsposa de Datena sofre acidente doméstico: ‘Quebrou'
A astróloga fez uma previsão sobre a nova revelação envolvendo o término de Virginia Fonseca e Zé FelipeAstróloga faz previsão sobre nova revelação envolvendo término de Virginia Fonseca e Zé Felipe
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade