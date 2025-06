Meghan Markle exibe fotos inéditas da filha caçula, a princesa Lilibet

Princesa Lilibet de Sussex completa 4 anos de idade e aparece em fotos inéditas compartilhadas pela mãe, Meghan Markle, em seu aniversário

A Duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao compartilhar fotos inéditas da filha caçula, a princesa Lilibet, fruto do casamento com o príncipe Harry. Ela exibiu as fotos em um post nas redes sociais para celebrar o aniversário de 4 anos da filha nesta quarta-feira, 4 de junho.

Nas imagens, Meghan apareceu com a filha no colo em dois momentos: uma foto atual da herdeira e em outra imagem da menina quando era um bebê. No entanto, as duas imagens possuem uma semelhança: o cuidado para preservar o rosto da filha.

Meghan e Harry são cuidadosos com a segurança dos filhos e evitam compartilhar imagens dos rostos deles. Eles criam os herdeiros longe dos holofotes e querem que eles tenham uma infância o mais comum possível.

Na legenda do post, a mãe coruja se declarou para a filha. "Feliz aniversário para nossa linda menina! Hoje faz quatro anos que ela entrou em nossas vidas - e cada dia é mais brilhante e melhor por causa disso. Obrigada a todos que enviaram amor e celebraram seu dia especial!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Leia também: Por que os casacos da princesa Diana nunca foram leiloados?

O significado do nome da princesa Lilibet

A filha caçula de Harry e Meghan, a princesa Lilibet, nasceu em 4 de junho de 2021 em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Ela recebeu o nome de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. O primeiro nome que ela recebeu é em homenagem à bisavó. O casal decidiu homenagear a rainha Elizabeth II, que era avó dele. Isso porque Lilibet era o apelido de infância da rainha.

Inclusive, eles pediram a benção da rainha antes de oficializarem o nome da recém-nascida. “O Duque conversou com a família antes do anúncio. Aliás, sua avó foi a primeira pessoa da família para quem ele ligou. Durante a conversa, ele compartilhou a esperança de batizar a filha de Lilibet em sua homenagem. Se ela não tivesse demonstrado apoio, eles não teriam usado o nome”, disse um informante na época.

O nome Lilibet também pode ser visto como uma variação de Lily, que vem do nome da flor Lírio e tem o símbolo de pureza no cristianismo. O segundo nome da princesinha é Diana, que é uma homenagem para sua avó paterna, a princesa Diana. O nome Diana tem o significado de divino e é de origem latina.

Leia também: 7 anos do casamento de príncipe Harry e Meghan Markle: Relembre fatos marcantes