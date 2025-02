Meghan Markle exibe foto inédita da filha, a princesa Lilibet

Esposa do príncipe Harry, Meghan Markle encanta com foto raríssima de sua filha, a princesa Lilibet, na internet. Veja o clique!

A Duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao compartilhar uma foto inédita de sua filha, a princesa Lilibet, de 3 anos, fruto do casamento com o príncipe Harry. A menina cresce longe dos holofotes ao ter nascido e ser criada nos Estados Unidos depois que seus pais renunciaram ao trabalho na realeza britânica. Então, as fotos dela são raras na imprensa internacional.

No entanto, a mãe dela abriu uma exceção em um post nas redes sociais. Ao fazer um vídeo com fotos do cachorro da família que morreu há poucas semanas, Meghan exibiu uma foto da filha. Na imagem, Lilibet apareceu de costas e mostrou seu cabelo longo ao curtir um dia no jardim com a mãe e os cachorros.

Além de Lilibet, Meghan e Harry também são pais de Archie, de 5 anos.

Meghan Markle e Lilibet - Foto: Reprodução / Instagram

Separação? Especialista acha que não

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle são alvos frequentes de rumores de que podem se separar a qualquer momento. No entanto, eles seguem firmes e fortes até o momento. Porém, uma publicação internacional apontou um suposto motivo que impede os dois de se separarem.

De acordo com o site Page Six, uma fonte próxima ao casal revelou que eles não podem se separar porque o valor deles está em ser um casal. “Meghan e Harry sabem que estão unidos, seu valor está em ser um casal - mesmo que quisessem se separar, não poderiam. E, honestamente, eles são obcecados um pelo outro. Eles são dois narcisistas”, disse a fonte.

Inclusive, outra fonte comentou que os acordos profissionais deles envolvem o casal. “Eles valem mais juntos. Eles se beneficiam estando separados. Todos os acordos são juntos”, afirmou.

