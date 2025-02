Meghan Markle escolhe novo nome para sua marca. Saiba o significado

Longe da realeza britânica, Meghan Markle se torna empresária e faz mudança radical no nome de sua marca de estilo de vida. Saiba qual é

A duquesa Meghan Markle deu um novo rumo para sua vida profissional. Ela se tornou empresária ao lançar uma marca de estilo de vida, mas decidiu fazer uma mudança radical e mudou o nome do projeto. Depois de chamá-lo de American Riviera Orchard, ela escolheu um nome mais simples e com significado especial.

Meghan revelou que o novo nome de sua marca é As Ever. Em um vídeo na internet, ela contou sobre o significado do novo nome. “Estou chocada por termos mantido isso em segredo por tanto tempo. Em duas semanas, meu programa vai estrear [na Netflix], o que me deixa muito animada. E também meu negócio, sobre o qual acho que tem muita curiosidade ao redor. No ano passado, pensei: ‘American Riviera parece um nome tão bom’. É um apelido para Santa Bárbara, mas me limitou a coisa que eram fabricadas e cultivadas nesta área”, disse ela.

E completou: “Então, a Netflix apareceu, não apenas como minha parceira no programa, mas como minha parceira no meu negócio, o que era enorme. Então, pense sobre isso e estava esperando um momento para compartilhar um novo nome, que se chama As Ever”.

Assim, ela explicou o que As Ever significa: “ As Ever significa, essencialmente, ‘como sempre foi’. Se você me acompanha desde 2014, sabe que sempre adorei cozinhar, fazer artesanato e jardinagem. E não consegui compartilhar isso com vocês da mesma forma nos últimos anos, mas agora posso. Então as coisas estão começando a surgir”, afirmou.

Na legenda do vídeo, Meghan Markle deu mais detalhes sobre o nome da marca. “ As Ever significa ‘como sempre foi’ ou ‘da mesma forma de sempre’. Este novo capítulo é uma extensão do que sempre foi minha linguagem de amor, unindo lindamente tudo que eu prezo, comida, jardinagem, entretenimento, vida consciente e encontrar alegria no cotidiano ”, comentou.

Vale ainda destacar que a expressão As Ever é mais usada no inglês britânico para representar os amigos próximos e pessoas que estão em sua vida há muito tempo. Com isso, ela mostra uma referência à origem do seu marido, o príncipe Harry, que faz parte da realeza britânica.