Príncipe Harry surge com a filha, Lilibet, no colo em foto rara da família

Aniversário da princesa Lilibet: Príncipe Harry surge em duas fotos raras ao lado da filha caçula em homenagem de Meghan Markle

A princesa Lilibet de Sussex, filha caçula de Meghan Markle e do príncipe Harry, completou 4 anos de idade nesta quarta-feira, 4. Em comemoração à data especial, a Duquesa de Sussex compartilhou em suas redes sociais algumas fotos inéditas e encantadoras do marido ao lado da pequena, carinhosamente apelidada de "Lili".

"O laço mais doce de se ver florescer. A princesinha do papai e sua aventureira favorita. Feliz aniversário, Lili!", escreveu na publicação em comemoração ao aniversário da filha.

Nas imagens, o príncipe Harry aparece segurando a filha no colo, quando ela ainda tinha poucos meses de vida, revelando um pouco de seu rostinho. Em outro registro, com a princesa um pouco mais crescida, os dois caminham descalços, de mãos dadas, por um caminho cercado por várias árvores.

Confira as fotos do príncipe Harry com a princesa Lilibet:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Fotos inéditas de Meghan Markle e a Princesa Lilibet

Nas imagens, Meghan apareceu com a filha no colo em dois momentos: uma foto atual da herdeira e em outra imagem da menina quando era um bebê. No entanto, as duas imagens possuem uma semelhança: o cuidado para preservar o rosto da filha.

Meghan e Harry são cuidadosos com a segurança dos filhos e evitam compartilhar imagens dos rostos deles. Eles criam os herdeiros longe dos holofotes e querem que eles tenham uma infância o mais comum possível; confira mais detalhes!

