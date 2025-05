Meghan Markle e Harry curtem show juntos em Los Angeles

Meghan Markle e o príncipe Harry estiveram presentes em um show da turnê da cantora Beyoncé na noite de sexta-feira, 9; veja fotos

Meghan Markle e o príncipe Harry aproveitaram bastante a noite de sexta-feira, 9, em Los Angeles, na Califórnia. O casal esteve em um show da turnê Cowboy Carter, da cantora Beyoncé, no SoFi Stadium.

Os registros do momento foram compartilhados pela Duquesa de Sussex através das redes sociais. Nas imagens, é possível perceber detalhes dos looks escolhidos: enquanto Meghan apostou em um vestido jeans justo, Harry elegeu uma camiseta escura e jaqueta cinza, completando a produção com um chapéu.

Esbanjando alegria, o casal posou em clima de romance para a câmera, com direito a abraços e beijos enquanto Beyoncé soltava a voz no palco. Meghan Markle ainda mencionou o quanto adorou estar presente na apresentação da artista.

"Sobre ontem à noite... Obrigado Beyoncé e equipe por um concerto incrível (e uma noite muito divertida)! Todo amor", escreveu a esposa de Harry na legenda da postagem. Discreta quanto a vida familiar, Meghan costuma compartilhar raríssimos registros dos filhos do casal, Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 3.

Por manter os herdeiros longe dos holofotes, o casal optou por não mostrar os rostos dos pequenos publicamente desde o nascimento. Recentemente, a Duquesa publicou uma foto inédita feita no jardim da mansão da família e mostrou Harry e as crianças de costas durante uma caminhada ao ar livre.

Veja as fotos de Meghan Markle e Harry no show:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Filhos de Meghan e Harry nasceram em países diferentes

Primeiro filho de Meghan Markle e príncipe Harry, o príncipe Archie nasceu em 6 de maio de 2019 em Londres, Inglaterra. Na época, os pais dele ainda eram membros ativos da realeza britânica e ele viveu seu primeiros meses de vida perto da família real.

Porém, a princesa Lilibet, segunda filha do casal, nasceu em 4 de junho de 2021 na Califórnia, Estados Unidos. Na época, os pais dela já tinham se afastado da realeza e mudaram de país em busca de segurança para a família.

