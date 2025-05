Meghan Markle adere à tradição da realeza, mas dá seu toque especial

Meghan Markle mostra foto especial do filho mais velho, o príncipe Archie, no aniversário de 6 anos do menino. Veja a imagem

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, aderiu a uma tradição da família real britânica, mas deu o seu toque especial. Ela decidiu que também vai mostrar fotos dos filhos no dia do aniversário e já deu o pontapé na iniciativa nesta terça-feira, 6, dia do aniversário do príncipe Archie, seu primogênito.

Na realeza, o príncipe William, herdeiro do trono britânico, segue a tradição de mostrar fotos oficiais dos 3 filhos em todos os aniversários para compartilhar o quanto as crianças cresceram. Agora, a família do príncipe Harry dá indícios de que fará o mesmo, mas de um jeito diferente.

No dia do aniversário de Archie, Meghan compartilhou uma foto do filho no feed do Instagram. No entanto, ela não mostrou o rosto do garoto. Ela apenas o registrou de costas e em pé enquanto observava o pôr do sol a partir de uma varanda.

“Nosso filho. Nosso sol. Feliz aniversário de 6 anos, Archie! Obrigada por todo o amor, orações e votos calorosos para o nosso doce menino. Ele tem seis anos! Para onde foi o tempo?”, disse ela na legenda.

Inclusive, ela deu uma pista de como foi a comemoração do aniversário de Archie. “Para todos vocês que vieram comemorar conosco na festa dele no último final de semana, obrigada por tornar a festa tão incrivelmente especial”, contou.

Qual é o significado do nome de Archie?

O príncipe Archie Harrison nasceu no dia 6 de maio de 2019 em Londres, Inglaterra, enquanto os pais ainda eram membros ativos da realeza britânica. O nome dele é uma abreviação do nome Archibald, que tem o significado de “genuíno, ousado e corajoso”. Enquanto isso, o segundo nome dele, Harrison, tem o significado de “filho de Henrique ou filho de Harry”.

Recentemente, o público viu que Archie herdou o cabelo ruivo do pai. Hoje em dia, ele vive com a família na Califórnia, Estados Unidos, com os pais e a irmã mais nova, a princesa Lilibet, de 3 anos.

Archie e Lilibet ganharam os títulos de príncipe e princesa quando o avô, o Rei Charles III, assumiu o trono em 2022. Os títulos deles são uma herança da família e uma tradição seguida há muitos anos.