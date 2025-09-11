Kate Middleton usa estampa com homenagem discreta para o marido, William

História da estampa do look de Kate Middleton desta quinta-feira, 11, traz uma homenagem discreta para o marido dela, o príncipe de Gales William

A princesa de Gales Kate Middleton surgiu radiante em um evento da realeza na manhã desta quinta-feira, 11, no Reino Unido. Ela marcou presença em uma fábrica do ramo têxtil britânico e caprichou na escolha do look para a ocasião. Inclusive, ela fez uma homenagem discreta para seu marido, o príncipe William.

Kate Middleton apostou em um conjunto de terno e calça de alfaiataria para ir ao evento. O modelito foi feito com a estampa xadrez Príncipe de Gales. Por causa do nome da estampa, os fãs da realeza começaram a cogitar que o uso do item pode ter sido uma homenagem discreta para o marido de Kate, príncipe William, que é o atual príncipe de Gales. A estampa traz um padrão de xadrez discreto e clássico, que representa a elegância há muitos anos.

O xadrez Príncipe de Gales, conhecido também como xadrez Glen, se tornou um item de sofisticação no século XIX, quando o Rei Eduardo VII começou a usar a estampa quando ia caçar. Diz a história que a estampa foi criada nas Terras Altas da Escócia há mais de 200 anos. O padrão se tornou popular a partir do filho dele, o príncipe Eduardo VIII, que foi o Duque de Windsor e adorava a estampa. Desde então, o padrão de xadrez discreto se tornou um item indispensável no guarda-roupa da realeza britânica e da elite internacional.

O príncipe William é o herdeiro direto do trono britânico e poderá se tornar rei no futuro. No entanto, ele não deverá morar no Palácio de Buckingham, que é a residência oficial do monarca em Londres, Inglaterra. Ele e a esposa, Kate Middleton, nunca devem se mudar para o local e o motivo vem à tona.

De acordo com a biógrafa da realeza Ingrid Seward, William deve tomar uma atitude diferente dos outros reis e rainhas do Reino Unido. Ele não pretende se mudar para o palácio com a família porque quer manter o Forest Lodge como sua residência definitiva.

“William nunca se mudaria para o Palácio de Buckingham. Ele nunca gostou muito do lugar e provavelmente não passou muito tempo lá. A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip ficaram arrasados quando tiveram que se mudar da Clarence House. Winston Churchill disse, na época, que a rainha tinha que morar no palácio. Mas isso foi naquela época, não é agora. Talvez, o palácio de Buckingham abra ao público durante todo o ano, não apenas no verão, e eles podem usar o Castelo de Windsor para os eventos oficiais”, informou ela, de acordo com o site Hello.

Atualmente, o palácio passa por uma grande reforma avaliada em 369 milhões de libras, que só será finalizada em 2027 para se tornar a residência oficial do rei Charles III e da rainha Camilla.

