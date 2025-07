Kate Middleton surge deslumbrante com vestido vermelho em noite de gala

Com tiara de princesa, Kate Middleton atrai todos os olhares com vestido vermelho impecável em banquete para o governo da França

A princesa de Gales Kate Middleton surgiu deslumbrante em sua nova aparição em público. Desde que descobriu o câncer em 2024, a esposa do príncipe William reduziu a sua agenda de compromissos da realeza para se recuperar. No entanto, ela fez questão de marcar presença em um evento de gala nesta terça-feira, 8.

Kate acompanhou o marido no banquete de Estado, que celebra a visita do governo da França ao Reino Unido. Para a ocasião, ela usou um lindo vestido vermelho longo com capa da estilista Sarah Burton para Givenchy.

Para completar o visual, Middleton usou brincos da coleção da rainha Elizabeth II (1926-2022) e a tiara da Rainha Mary (1867-1953), que faz parte do acervo da realeza e já foi usada pela princesa Diana (1961-1997). Vale lembrar que Kate não usava uma tiara de princesa desde dezembro de 2023, já que se afastou dos grandes eventos reais para cuidar de sua saúde.

Nas redes sociais, o casal real mostrou uma foto dos looks e celebrou a data especial. “Prontos para o que promete ser um maravilhoso banquete de Estado em Windsor”, escreveram na legenda.

Príncipe William e Kate Middleton

Os 3 hábitos saudáveis de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton se prepara para ser a próxima rainha do Reino Unido e faz questão de manter uma rotina saudável para ter uma vida longa. Por isso, ela segue 3 hábitos saudáveis em seu dia a dia para cuidar do corpo e de sua mente em prol do bem-estar ao longo do tempo. Confira abaixo:

1 - Atividade física todos os dias

Kate Middleton faz exercícios físicos por cerca de uma hora todos os dias. Ela inclui atividades de corrida, abdominais, exercícios com bola suíça, levantamento de peso, treinos de resistência e também caminhadas leves, informou o site Daily Mail. Além disso, ela também já fez ciclismo e Crossfit.

2 - Ioga para a saúde mental

A princesa de Gales também tem o hábito de praticar ioga regularmente. Ela faz o exercício com foco na saúde mental. Ela usa as posições de ioga para relaxar e também fortalecer seus músculos.

3 - Alimentação regrada e preparação em casa

Kate Middleton também segue uma alimentação saudável e regrada para manter os nutrientes adequados para seu porte físico. Ela segue a Dieta Dukan, que tem o foco em proteínas magras e vegetais antixoxidantes, evitando carboidratos refinados.

Ela também tem a rotina de preparar smoothies em sua casa com frutas, legumes, verduras e leite de amêndoas. Além disso, Kate também gosta de ir para a cozinha para preparar as refeições de sua família. Ela sempre teve o hábito de cozinhar para o marido e os filhos, além de preparar geleias e doces.

