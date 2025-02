Kate Middleton e príncipe William fazem rara aparição romântica; veja

Comemorando Valentine's Day, Kate Middleton e príncipe William surgem em clique romântico raro e encantam internautas do mundo inteiro

Nesta sexta-feira, 14, é comemorado o Valentine's Day, Dia dos Namorados fora do Brasil, e Kate Middleton e príncipe William não deixaram a data passar em branco em sua rede social. Com um clique romântico raro, o casal celebrou o amor deles.

Casados desde 29 de abril de 2011, os integrantes da realeza encantaram seus mais de 16 milhões de seguidores na rede social ao surgirem de mãos dadas. Kate Middleton apareceu sorrindo enquanto recebia um beijo do esposo.

O clique recebeu uma legenda universal: um coração vermelho. A imagem inicialmente foi postada em setembro de 2024 como parte de um vídeo comovente, no qual era dada a notícia de que a amada de William havia terminado o tratamento de quimioterapia após ter sido diganosticada com câncer no início de 2024.

Para quem não acompanhou, no dia 14 de janeiro deste ano, Kate Middleton revelou que o câncer que enfrentava está em estágio de remissão. A informação foi compartilhada após uma visita da duquesa ao hospital The Royal Marsden, em Londres, Reino Unido, onde também passou por tratamento. “É um alívio”, comentou a esposa do príncipe William na ocasião. Confira a declaração completa!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate Middleton busca seu ‘novo normal’ após entrar em remissão do câncer

A princesa de Gales Kate Middleton tem muito o que comemorar com a notícia de que está em remissão do câncer. Isso representa que não existem mais sinais da doença em seu corpo, mas ela precisa fazer exames com frequência para acompanhar a possibilidade do câncer voltar. Com isso, a esposa do príncipe William se acostuma com o seu “novo normal”.

Uma reportagem da revista People trouxe mais informações sobre a nova vida de Kate. Uma fonte da publicação contou que ela segue os seus dias com positividade e esperança na cura. “Ela riscou o último ano e pode seguir em frente. A palavra ‘remissão’ é tão positiva de se usar, e parece que um véu foi levantado em sua vida no último ano, e que eles podem seguir em frente com positividade e esperança”, disse o informante. Saiba mais aqui!