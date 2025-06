Kate Middleton e príncipe William exibem foto inédita com os 3 filhos

Kate Middleton e Príncipe William compartilham foto dos bastidores de evento da realeza com os três filhos

A princesa de Gales Kate Middleton e o príncipe William compartilharam uma foto dos bastidores de um evento da realeza ao lado dos três filhos: príncipe George, de 11 anos, princesa Charlotte, de 10 anos, e príncipe Louis, de 7 anos. A foto foi feita após o desfile Trooping the Color em Londres, Inglaterra, neste sábado, 14.

A família posou sorridente e com ar de dever cumprido após participarem do evento da realeza com sucesso. “Mais um dia brilhante no Trooping the Color para o Desfile de Aniversário de Sua Majestade. Obrigado a todos que compareceram e a todos que participaram”, disseram na legenda.

A história de amor de Kate Middleton e príncipe William

Kate Middleton e príncipe William vivem uma história de amor digna de contos de fadas. Os dois se conheceram em 2001, quando eram estudantes da mesma universidade. Eles se aproximaram por meio de amigos em comum e iniciaram o namoro em 2002. Porém, eles só assumiram o namoro publicamente em 2004.

Em 2007, eles viveram uma crise no relacionamento se separaram de forma amigável, mas reataram poucos meses depois.

O noivado deles aconteceu em novembro de 2010. O pedido foi feito durante uma viagem à África. "Passamos um tempinho sozinhos com alguns amigos e eu simplesmente decidi que era o momento certo [de fazer o pedido]. Já estávamos conversando sobre casamento há algum tempo, então não foi uma grande surpresa, mas eu a levei para um lugar legal no Quênia e a pedi em casamento", disse ele.

O casamento aconteceu no dia 29 de abril de 2011 na Abadia de Westminster, em Londres, e foi transmitido ao vivo para o mundo todo. A lua de mel aconteceu em Seychelles.

Juntos, eles são pais de 3 filhos: príncipe George, que nasceu em 2013, princesa Charlotte, que nasceu em 2015, e príncipe Louis, que nasceu em 2018.