Irmão de Kate Middleton revela impacto do diagnóstico da princesa: ‘Desafiador'

Irmão de Kate Middleton, James Middleton revela novos detalhes sobre como a família lidou com o diagnóstico de câncer da princesa de Gales

Irmão de Kate Middleton, o empresário James Middleton refletiu sobre o impacto do diagnóstico de câncer da princesa de Gales em toda a família. Em entrevista ao The Times, ele contou novos detalhes sobre a jornada da irmã em busca da saúde e o papel fundamental do apoio da família.

“O que eu acho é que, como família, você aprende a ver, processar e entender as coisas. Para ela e sua família foi um momento desafiador, e eu sei que para nós e o restante da família foi um momento desafiador, mas acho que se trata de comunicação e de oferecer apoio e ajuda sempre que possível”, disse ele.

Então, ele destacou: “Estar presente para alguém é uma parte muito importante, e não precisa necessariamente ser nos seus termos, e não deveria ser nos seus termos. Deveria ser nos termos da outra pessoa. ‘Não estou fazendo isso por nada em troca. Estou fazendo isso porque te amo. Essa é a maneira mais simples de realmente demonstrar amor. Você pode fazer isso de várias maneiras diferentes, mas, na verdade, é só estar presente”.

Irmão de Kate Middleton já lutou contra a depressão

Em 2017, James Middleton foi diagnosticado com depressão clínica e transtorno de déficit de atenção. Ele contou que chegou a ter pensamentos suicidas e precisou de tratamento com terapia cognitivo-comportamental e medicamentos antidepressivos e ansiedade.

Hoje em dia, ele não precisa mais dos remédios em sua rotina. No The Times, o irmão de Kate destacou que o apoio da família foi fundamental para se recuperar. “Ter a família significava que eu sabia que estava cercado por pessoas que realmente entendiam o que eu estava passando. Acho que o maior desafio era que eu tinha um estigma sobre saúde mental”, refletiu.

Como anda a saúde de Kate Middleton?

A princesa de Gales Kate Middleton está em fase de remissão do câncer. Ela descobriu a doença no início de 2024 e fez quimioterapia ao longo de boa parte do ano. Em setembro de 2024, ela anunciou que finalizou a quimioterapia. A notícia da remissão veio em janeiro de 2025.

