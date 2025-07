Funcionária de confiança de Kate Middleton pede demissão. Saiba o motivo

Funcionária de Kate Middleton pede demissão depois de 15 anos de trabalho para seguir nova fase em sua vida. Entenda o que aconteceu

A princesa de Gales Kate Middleton perdeu sua assistente pessoal de confiança, Natasha Archer, depois de 15 anos de trabalho. Isso porque a mulher pediu demissão do seu trabalho na realeza britânica.

De acordo com a revista People, a assistente de Kate deixou o seu cargo no Palácio de Kensington para se tornar empreendedora. Ela abriu uma empresa de consultoria e vai trilhar seu próprio caminho.

Natasha começou a trabalhar para Kate e seu marido, príncipe William, em 2010 como assistente pessoal do casal real. Rapidamente, ela conquistou a confiança deles e se tornou assistente executiva sênior deles, que era responsável pelo gerenciamento de roupas, agenda e projetos. Inclusive, ela também era responsável por ajudar a escolher os looks do casal real por causa de seus conhecimentos de curadoria fashion.

A assistente também teria sido a responsável por incentivar Middleton a reaproveitar seus looks em várias ocasiões para incentivar a moda sustentável. Além disso, ela fez viagens ao lado do casal real. Agora, Natasha Archer vai ter seu próprio negócio para gerenciar.

A saúde de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton refletiu sobre sua vida após o câncer. A declaração de Kate foi feita durante uma visita a um hospital nesta semana na Inglaterra. Ela falou abertamente sobre o desafio da vida pós-tratamento. “Você assume uma postura corajosa durante o tratamento. O tratamento termina, então é como se dissesse: ‘Eu consigo seguir em frente, voltar ao normal’. Mas, na verdade, a fase pós-tratamento é muito, muito difícil”, disse ela.

E completou: “Você não está necessariamente sob a supervisão da equipe clínica, mas também não consegue funcionar normalmente como antes. E, na verdade, ter alguém para te ajudar a superar isso, te mostrar e te guiar por esta fase que vem depois do tratamento, eu acho que é muito valioso”.

Por fim, Kate afirmou: “Você precisa encontrar seu novo normal e isso leva tempo. É uma montanha-russa, não é tranquilo, como você espera. Mas a realidade é que você passa por momentos difíceis”.

Vale lembrar que a esposa do príncipe William descobriu o câncer no início de 2024, quando passou por uma cirurgia e ficou alguns meses longe da mídia. Ela fez o tratamento com quimioterapia até setembro de 2024. Em janeiro de 2025, ela anunciou que está em remissão.

