Foto revela como é a mansão luxuosa de Meghan Markle e príncipe Harry nos EUA

Príncipe Harry e Meghan Markle vivem em mansão luxuosa que custa cerca de R$ 89 milhões. Veja como é o local

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, vivem em uma mansão luxuosa em Montecito, Califórnia, Estados Unidos. Eles se mudaram para o local em 2020 e dividem a casa com os dois filhos, Archie e Lilibet. Agora, a imprensa internacional revelou uma foto do imóvel que foi feita pelo Google Earth.

A mansão é avaliada em R$ 89 milhões e tem uma estrutura luxuosa. O local tem o estilo de resort, com piscina privativa, lago ornamental, quadra de tênis, sala de cinema, fliperama, jardins, 9 quartos e 16 banheiros.

Um especialista do jornal The Sun estimou que a casa deve ter cerca de 15 funcionários para manter o seu padrão e a boa conservação, já que o local precisa de muita manutenção pelo seu tamanho e estilo.

Conheça a casa:

Casa de Meghan Markle e príncipe Harry na Califórnia - Foto: Reprodução / Google Earth

Harry perdeu processo na justiça do Reino Unido

Na semana passada, o príncipe Harry se pronunciou sobre o resultado negativo do processo em uma entrevista polêmica para a BBC, na qual disse que não se sente seguro em levar os filhos e a esposa para visitarem sua família sem a segurança adequada para pessoas na posição deles. “Não consigo imaginar um mundo em que eu traria minha esposa e filhos de volta ao Reino Unido neste momento. Sinto falta do Reino Unido. Acho que é realmente muito triste não poder mostrar minha terra natal aos meus filhos”, disse ele.

E completou: “Eu amo meu país. Sempre amei. Apesar do que algumas pessoas naquele país fizeram. Eu só queria continuar com meu trabalho de caridade apoiando causas e pessoas que significam muito para mim, e que meus filhos conhecessem a beleza da minha terra natal. Continuo comprometido com uma vida de serviço público”.

