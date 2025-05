Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle surgem em foto inédita do Natal

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, o príncipe Archie e a princesa Lilibet aparecem em um momento de carinho de irmãos em foto inédita

A duquesa de Sussex Meghan Markle celebrou o seu aniversário de 7 anos de casamento com o o príncipe Harry com uma foto especial. Em suas redes sociais, ela compartilhou a imagem de um quadro repleto de fotos e lembranças da união deles. Em meio a tantas fotos, a estrela revelou uma imagem inédita dos filhos.

Na foto, o príncipe Archie, de 6 anos, e a princesa Lilibet, de 3 anos, apareceram trocando carinho em um Natal recente. Na imagem, ele deu um beijo na testa da irmãzinha na frente da árvore natalina da família.

Vale lembrar que Harry e Meghan criam os filhos em Montecito, Califórnia, Estados Unidos, desde que abandonaram o serviço como membros da realeza britânica. Eles decidiram mudar de país em busca de mais privacidade e segurança para a família, já que eram alvos de ataques e ameaças no Reino Unido.

Princesa Lilibet e príncipe Archie - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Filhos de Harry herdaram os cabelos ruivos do pai

Os pequenos Archie e Lilibet, filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, são ruivos. Os dois herderam a cor do cabelo do pai e já exibiram os fios avermelhados em fotos compartilhadas pela mãe.

Meghan exibiu fotos das crianças brincando no jardim da mansão da família na Califórnia, Estados Unidos. Os dois apareceram de costas enquanto colhiam as flores. “Amor de domingo… com meus amores”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Filhos de Meghan e Harry nasceram em países diferentes

Primeiro filho de Meghan Markle e príncipe Harry, o príncipe Archie nasceu em 6 de maio de 2019 em Londres, Inglaterra. Na época, os pais dele ainda eram membros ativos da realeza britânica e ele viveu seu primeiros meses de vida perto da família real.

Porém, a princesa Lilibet, segunda filha do casal, nasceu em 4 de junho de 2021 na Califórnia, Estados Unidos. Na época, os pais dela já tinham se afastado da realeza e mudaram de país em busca de segurança para a família.

