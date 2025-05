Filhos de Kate Middleton e príncipe William roubam a cena em evento oficial

Príncipe George, príncipe Louis e princesa Charlotte esbanjam fofura durante evento oficial da realeza nesta segunda-feira, 5. Veja as fotos do trio

Filhos de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe George, de 11 anos, a princesa Charlotte, de 10 anos, e o príncipe Louis, de 7 anos, fizeram uma rara aparição em público com os pais nesta segunda-feira, 5. A família prestigiou o desfile militar do Dia da Vitória na Europa, que é a celebração pelo fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.

O trio não era visto em público desde o Natal, quando foram à missa em Sandringham com a família. Agora, eles reapareceram e mostraram que estão cada dia maiores.

As crianças foram vistas caminhando ao lado dos pais até a arquibancada, de onde puderam assistir ao desfile e também o sobrevoo da Força Aérea Real direto da sacada do Palácio de Buckingham.

Príncipe George, príncipe Louis e princesa Charlotte com os pais, príncipe William e Kate Middleton - Foto: Getty Images

O fim da Segunda Guerra Mundial na Europa

No dia 8 de maior de 1945, o Rei George VI anunciou que a Segunda Guerra Mundial havia terminado na Europa. A declaração dele foi transmitida por meio do rádio. Desde então, o Reino Unido comemora a data com um desfile militar para homenagearem as pessoas que serviram na batalha. O evento acontece no Queen Victoria Memorial, no centro de Londres, Inglaterra.

A história de amor de Kate Middleton e príncipe William

Kate Middleton e príncipe William vivem uma história de amor digna de contos de fadas. Os dois se conheceram em 2001, quando eram estudantes da mesma universidade. Eles se aproximaram por meio de amigos em comum e iniciaram o namoro em 2002. Porém, eles só assumiram o namoro publicamente em 2004.

Em 2007, eles viveram uma crise no relacionamento se separaram de forma amigável, mas reataram poucos meses depois.

O noivado deles aconteceu em novembro de 2010. O pedido foi feito durante uma viagem à África. "Passamos um tempinho sozinhos com alguns amigos e eu simplesmente decidi que era o momento certo [de fazer o pedido]. Já estávamos conversando sobre casamento há algum tempo, então não foi uma grande surpresa, mas eu a levei para um lugar legal no Quênia e a pedi em casamento", disse ele.

O casamento aconteceu no dia 29 de abril de 2011 na Abadia de Westminster, em Londres, e foi transmitido ao vivo para o mundo todo. A lua de mel aconteceu em Seychelles.

Juntos, eles são pais de 3 filhos: príncipe George, que nasceu em 2013, princesa Charlotte, que nasceu em 2015, e príncipe Louis, que nasceu em 2018.

