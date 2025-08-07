Filha do príncipe William deve herdar tiara milionária de Diana

A princesa Charlotte, filha do príncipe William e Kate Middleton, tem chances de herdar tiara da princesa Diana, avaliada em 3 milhões de reais
Publicado em 07/08/2025, às 21h03
A princesa Charlotte (10), filha do príncipe William e Kate Middleton, pode herdar a tiara Spencer, que foi de sua avó paterna, a princesa Diana. De acordo com o jornal britânico Daily Express, o item milionário pode ir para porque ela é a herdeira mais próxima do trono entre as netas.
O especialista em joalheria Maxwell Stone conversou com o jornal britânico sobre o possível retorno da tiara milionária nas mãos da realeza. “As chances da Princesa Charlotte ou da Princesa Lilibet usarem a tiara Spencer um dia são certamente possíveis”, argumentou ele.
Além disso, ele pontuou que a neta mais velha tem maiores chances de receber a tal herança por ser ligada diretamente com a realeza. “Charlotte é uma figura principal na linhagem da família real, que personifica o legado da sua avó de uma maneira pública, fazendo da Tiara Spencer uma escolha acertada e simbólica para uma ocasião futura – principalmente um casamento”, declarou Maxwell.
“Mesmo que a Princesa Lilibet compartilhe a mesma linnhagem, suas conexões com a instituição real são mais distantes. Criada fora dos ciclos reais tradicionais, seu caminho é menos emaranhado com os costumes da realeza, o que torna o acesso a tiara menos provável”, completou o especialista.
O especialista relembrou que a tiara não faz parte Joalheria da Coroa ou da coleção real, mas não deixa de ser considerada uma propriedade privada. Pensando dessa forma, a fonte afirma que existem grandes chances da peça estar sob posse de Charles Spencer, o 9º Duque Spencer, irmão da Princesa Diana.
Durante a cerimônia de casamento do atual Rei Charles III e da Princesa Diana, em 1981, a noiva chocou a sociedade britânica ao optar por utilizar a tiara Spencer, uma herança de sua família, ao invés de uma joia real. Desde a morte da monarca, a tiara apareceu publicamente poucas vezes.
“Estima-se que a Tiara Spencer custa em torno de 400 mil libras. Com seus detalhes específicos, diamantes finos, e profundo valor sentimental, é, sem dúvidas, uma das heranças mais valiosas da aristocracia britânica”, informou o especialista. O valor é equivalente a três milhões de reais.
Segundo a fonte, a joia pertencia ao pai de Diana e considera “uma celebrada herança familiar aristocrática que data do século 18”, relatou.
