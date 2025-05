Família real reage após nova entrevista polêmica do príncipe Harry

Palácio de Buckingham emite comunicado da família real sobre o resultado de processo do príncipe Harry após nova indireta dele em entrevista

A família real se pronunciou por meio de um comunicado do Palácio de Buckingham após a nova entrevista polêmica do príncipe Harry. Nesta sexta-feira, 2, ele conversou com a rede BBC sobre o resultado do seu processo em busca dos direitos por segurança no Reino Unido.

O juiz do caso rejeitou o pedido de Harry para restaurar a segurança financiada pelo Estado para ele e sua família. O príncipe alegava que sua proteção foi removida injustamente quando ele se afastou dos deveres oficiais como membro da realeza em 2020. Na época, ele e a esposa pediram a permissão para a rainha Elizabeth II para não ter mais a obrigação de representarem a coroa e se mudarem para os Estados Unidos. Com isso, eles perderam o direito a proteção da realeza, que tem um esquema de segurança reforçado para seus membros ativos.

Com isso, Harry desabafou em uma entrevista à BBC foi a negativa do retorno da segurança. “Não consigo imaginar um mundo em que eu traria minha esposa e meus filhos de volta ao Reino Unido neste momento”, disse ele, já que não sente que eles serão protegidos como devem. Inclusive, ele mandou uma indireta para o pai, o Rei Charles III, ao dizer que ele poderia ajudá-lo a recuperar sua segurança, mas que o pai não fez nada para apoiá-lo. “Há muito controle e habilidade nas mãos do meu pai. No fim das contas, tudo isso poderia ser resolvido por meio dele. Não necessariamente intervindo, mas se afastando, permitindo que os especialistas façam o que for necessário”, analisou.

Com isso, o Palácio de Buckingham reagiu à entrevista de Harry e disse que o processo foi feito com muitas análises. "Todas essas questões foram examinadas repetida e meticulosamente pelos tribunais, com a mesma conclusão alcançada em todas as ocasiões", disse um porta-voz do palácio à revista People.

