Ex-funcionário do Rei Charles III expõe exigências do monarca em sua casa

Ex-funcionário do Rei Charles III revela regra para os jardineiros que cuidavam da casa particular do monarca

O Rei Charles III tem regras rígidas para os cuidados dos jardins de sua propriedade Highgrove House, que é sua casa particular há muitos anos. Inclusive, ele tinha altas exigências para os jardineiros.

Tanto que um ex-funcionário resolveu abrir o jogo com a imprensa após ter saído do trabalho para a realeza. De acordo com Jack Stooks, o rei tinha um cuidado exigente com o jardim de sua casa de campo. Apaixonado por jardinagem desde jovem, o monarca queria saber de tudo o que acontecia no terreno da propriedade para garantir que “agradava aos olhos e também estava em harmonia com a natureza”.

Por isso, o rei exigia relatórios semanais de tudo o que era feito e também dava ordens sobre os próximos passos dos cuidados com o jardim. “O rei sempre sabia o que estava acontecendo no jardim. Acho que essa é a natureza do trabalho que ele faz e a natureza de como a família administra tudo. Eles precisam saber o que está acontecendo semanalmente, porque, caso contrário, as coisas simplesmente desmoronariam ou eles perderiam de vista o que estava acontecendo”, disse o ex-jardineiro.

E completou: “Todos nós escrevíamos um diário ao longo da semana para sabermos exatamente o que estava sendo feito naquela semana. O rei conversava com o jardineiro-chefe semanalmente. Essas conversas eram por escrito ou pessoalmente. O jardineiro-chefe e toda a equipe sabiam exatamente o que o rei queria que fosse feito naquele mês. Trabalhávamos para garantir que todos os trabalhos fossem realizados e continuávamos tentando atingir esses objetivos”.

Olho vermelho do Rei Charles III

O Rei Charles III fez uma rara aparição em público nesta terça-feira, 8, durante sua luta contra o câncer. Ele participou da cerimônia de abertura da visita de Estado da França no Reino Unido. O monarca posou ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, mas um detalhe em seu rosto chamou a atenção: o olho vermelho.

O rei apareceu com vermelhidão em um dos olhos e deixou os admiradores preocupados com sua saúde. Isso porque ele luta contra o câncer desde o início de 2024. No entanto, o problema no olho não tem relação com seu tratamento.

De acordo com o Palácio de Buckingham, o olho vermelho de Charles é uma consequência do rompimento de um vaso sanguíneo na noite anterior. Foi algo isolado e não tem relação com a condição de saúde dele.

Segundo a revista People, a Clínica Mayo informou que o rompimento de um caso sanguíneo no olho é chamado de hemorragia subconjuntival e é algo inofensivo. A lesão pode acontecer por causa de uma tosse mais forte ou um espirro. A vermelhidão costuma durar de uma a duas semanas e desaparece de forma natural.

Rei Charles III e Emmanuel Macron - Foto: Getty Images

