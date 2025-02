Ex-funcionário da realeza revela perrengue no nascimento da princesa Charlotte

Erro de ex-funcionário da realeza britânica quase colocou tudo a perder no anúncio do nascimento da princesa Charlotte. Saiba o que aconteceu

Um ex-funcionário da realeza britânica revelou um perrengue que passou na época do nascimento da princesa Charlotte, filha do príncipe William com Kate Middleton. O ex-assessor do príncipe, Jason Knauf, concedeu uma entrevista ao programa 60 Minutes Australia e contou curiosidades de como foi trabalhar com a família real por sete anos. No meio da conversa, ele revelou que quase estragou o anúncio do nascimento da segunda filha do casal real.

Knauf contou que William e Kate deram para ele a informação do nascimento de Charlotte bem antes do previsto. O assessor ficou sabendo que a menina já tinha nascido antes mesmo de vários membros da família real. Com isso, ele precisou segurar a informação, mas cometeu um deslize.

Jason quase deixou a notícia vazar para a imprensa antes do anúncio oficial do Palácio de Buckingham, que só pretendia dar a informação publicamente duas horas depois. Ele contou que imprimiu um comunicado sobre o nascimento da princesinha. O documento tinha informações sobre o horário da chegada dela e seu peso, e ele deixou o papel cair na rua e o perdeu.

“Não íamos anunciar antes de mais algumas horas e eu tinha esse pedaço de papel com as informações para escrever o comunicado de imprensa. Quando estou lá fora com centenas de jornalistas, eu não conseguia encontrar o papel, e acho que devo ter deixado cair em algum lugar na rua”, disse ele.

A sorte dele é que ninguém encontrou o papel, mas ele ficou tenso até a hora do anúncio oficial com medo do papel ser encontrado e a revelação ser feita antes do previsto. “Em algum lugar naquela rua, o tempo todo, havia um pedaço de papel que dizia que a princesa já tinha nascida, o horário e o peso dela. Foi uma dessas coisas que deixava o coração na boca até a hora do anúncio oficial. Eu nunca encontrei o papel e a imprensa também não. Então era o que importava”, disse ele.

Jason Knauf trabalhou como assessor dos príncipes Harry e William e de suas esposas, Meghan Markle e Kate Middleton. Além disso, ele também foi conselheiro de William e Kate e presidente-executivo de uma instituição de caridade apoiada pela realeza.

