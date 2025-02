Ex-amante da princesa Diana fala sobre rivalidade entre William e Harry

Ex-amante da princesa Diana, James Hewitt surpreende ao comentar qual seria a atitude dela na rivalidade dos príncipes William e Harry

Ex-amante da princesa Diana, James Hewitt concedeu uma entrevista ao programa Good Morning Britain e falou sobre a rivalidade entre os príncipes Harry e William. Os irmãos, filhos de Diana e Rei Charles III, não se falam há alguns anos após atritos e polêmicas. Agora, Hewitt declarou que a postura de Diana teria impedido essa situação caso ainda estivesse viva.

Na entrevista, ele disse que Diana estaria preocupada com o distanciamento dos filhos e já teria feito algo para acabar com a rixa deles. “Acho que qualquer mãe ficaria preocupada com a rixa. Como você disse, ela faria o melhor para tentar juntá-los”, disse ele.

Além disso, James relembrou a entrevista polêmica de Diana ao apresentador Martin Bashir na BBC, quando ela deu declarações inesperadas ao ser provocada pelo entrevistador. “Foi uma armação. Foi chocante como Bashir conduziu, mentindo para ela. Odeio valentões, intimidados e pessoas arrogantes”, afirmou ele. Inclusive, ele contou que a última vez que falou com a princesa foi sobre essa entrevista.

Vale lembrar que Diana e James viveram um affair de cinco anos entre 1986 e 1991, enquanto era casada com o então príncipe Charles. A separação de Charles e Diana aconteceu em 1992, mas eles se separaram em 1996.

James Hewitt já foi alvo de rumores de que seria pai do príncipe Harry

Há alguns anos, a imprensa britânica explorou os boatos de que James Hewitt poderia ser pai biológico do príncipe Harry. O assunto gerou grande repercussão na época e pessoas até tentavam pegar o DNA do príncipe para fazer exames. No entanto, o homem não é o pai de Harry, que é filho biológico de Charles com Diana.

Há alguns anos, Harry falou sobre os boatos ao dizer que era uma história inventada para expulsá-lo da família real e que as pessoas eram cruéis com ele. “Maldosas e cruéis. Sempre fiquei questionando o motivo por trás das histórias. Os jornais estavam interessados em colocar dúvidas nas mentes do público para que eu pudesse ser afastado da família real”, disse ele. Harry ainda disse que Diana e James só se conheceram depois do seu nascimento.

