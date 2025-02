Equipe de Kate Middleton reage após polêmica negativa sobre a princesa

Palácio de Kensington emite comunicado oficial após reações negativas por causa de declaração sobre as roupas de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton viu o seu nome ser envolvido em uma nova polêmica negativa. Com isso, o Palácio de Kensington, que representa a esposa do príncipe William, se pronunciou para esclarecer a declaração sobre as roupas de Kate em um artigo do jornal Sunday Times .

Tudo começou quando os rumores diziam que o palácio real não iria mais divulgar detalhes sobre as roupas que Kate Middleton usa em suas aparições em público. O assunto foi detalhado em um artigo do jornal Sunday Times, que informou que a princesa Kate Middleton queria as pessoas se concentrassem em seu trabalho e não em suas roupas. “Quer que o foco esteja nas questões realmente importante, nas pessoas e nas causas que ela está destacando” , informou um trecho do texto.

Porém, o tema teve uma repercussão negativa. Isso porque os fãs da realeza adoram acompanhar as roupas de Kate Middleton e até comprar peças semelhantes. Esta atitude é conhecida como Efeito Kate, no qual os admiradores compram tudo o que ela usa em pouquíssimo tempo. As roupas de Kate incentivam a economia britânica e também as marcas de designers locais, impulsionando a indústria da moda. Com a possibilidade do palácio real não divulgar mais as marcas que ela usa, a população reagiu e criticou a atitude. Portanto, o palácio precisou se pronunciar.

A declaração oficial do palácio

O porta-voz do Palácio de Kensington negou que a decisão de não revelar mais detalhes das roupas tenha partido da princesa de Gales Kate Middleton. Ele assumiu que foi ele quem fez o comentário sobre querer divulgar as causas sociais que a realeza apoia do que as roupas de Kate. Então, ele esclareceu que o palácio não vai parar de divulgar detalhes das roupas dela.

“Na semana passada, recebi inúmeras perguntas sobre uma história envolvendo as roupas da Princesa de Gales e como o Palácio de Kensington compartilha informações sobre suas roupas. Para esclarecer, os comentários que aparecem no artigo foram meus, não da Princesa de Gales. Os comentários que foram relatados não devem ser atribuídos diretamente à Princesa de Gales. Para deixar claro, não houve nenhuma mudança em nossa abordagem de compartilhar informações sobre as roupas de Sua Alteza Real”, informou.

