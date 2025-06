David Beckham vai receber o título de cavaleiro do Reino Unido

Rei Charles III dará o título de cavaleiro para o ex-jogador de futebol David Beckham após o nome dele ter sido indicado há mais de 10 anos

O ex-jogador de futebol David Beckham será homenageado nas celebrações do aniversário do Rei Charles III na próxima semana. Isso porque, de acordo com a imprensa internacional, ele foi aprovado para receber o título de cavaleiro do Reino Unido após ter sido indicado para o título em 2011.

O título é um reconhecimento pela carreira dele no futebol britânico e sua contribuição com ações sociais, como o trabalho beneficente para ajudar crianças carentes e ser embaixador da UNICEF.

Com o novo título, David passará a ser conhecido como Sir e sua esposa, Victoria Beckham, poderá ser chamada de Lady.

Por enquanto, o Palácio de Buckingham e a equipe de Beckham não se pronunciaram sobre os rumores.

O vínculo de David Beckham com a realeza

O ex-jogador de futebol David Beckham tem uma relação de amizade com os membros da elite da realeza britânica. A convivência entre eles começou quando o atleta se destacou como capitão da seleção inglesa de futebol e como ídolo do time Manchester United.

Este vínculo ficou ainda mais forte depois que ele foi escolhido pela rainha Elizabeth II para receber a condecoração da Ordem do Império Britânico (OBE) em 2003. Nos bastidores, ele construiu uma relação de amizade com os príncipes William e Harry.

Inclusive, Beckham esteve entre os convidados para o casamento de William e Kate Middleton em 2011 e para o casamento de Harry e Meghan Markle em 2018. Quando a rainha Elizabeth II morreu, o ex-jogador foi visto na longa fila de súditos para se aproximar do caixão dela durante o velório com uma forma de homenageá-la na despedida.

Recentemente, David Beckham esteve em um evento oficial da agenda da realeza. Ele encontrou o Rei Charles III e a Rainha Camilla na Exposição de Flores de Chelsea, em Londres, Inglaterra, o que demonstrou que ele tem uma relação de respeito e proximidade com todos os membros da realeza.

