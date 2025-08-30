Casamento real: Princesa Marie Caroline, de Liechtenstein, se casa com homem comum

A princesa Marie Caroline, de Liechtenstein, subiu ao altar em uma cerimônia luxuosa neste sábado, 30, para seu casamento com um gestor de investimentos
A princesa Marie Caroline, de Liechtenstein, está casada! Ela oficializou seu casamento com o gestor de investimentos Leopoldo Maduro Vollmer neste sábado, 30, em uma cerimônia luxuosa na Catedral de St. Florin, em Vaduz.
Os dois estavam noivos desde outubro de 2024 e vivem em Londres, Inglaterra, mas voltaram ao país natal dela para o grande dia. Para seu casamento, a noiva usou um lindo vestido branco com renda, que deu um estilo com textura ao modelito, e usou uma tiara em seu cabelo com penteado preso.
A princesa tem 28 anos e é a filha do príncipe Alois e da princesa Sophie. Ela tem 3 irmãos: príncipe Joseph Wenzel, príncipe Georg e príncipe Nikolaus. Ela é formada em Design de Moda por uma faculdade com sedes em Paris e Nova York.
O noivo dela tem 33 anos, é gestor de investimentos e nasceu em Caracas, sendo que estudou no Reino Unido.
Vale lembrar que Liechtenstein é um dos menores países da Europa e está localizado entre a Áustria e a Suíça, sendo que a população do local é de cerca de 39 mil habitantes.
A princesa Beatrice, integrante da família real do Reino Unido, fez uma rara aparição sem maquiagem. O momento aconteceu em um post feito pelo marido dela, Edoardo Mapelli Mozzi, em um post sobre a celebração do aniversário do casamento deles.
Na foto, os dois apareceram abraçados em uma praia durante um momento em família. Ela surgiu sem maquiagem e com look despojado, e seu marido apareceu descalço.
Na legenda, ele elogiou a beleza da amada e celebrou a união deles. “Feliz 5º aniversário para minha parceira, a esposa mais linda e incrível. Eu valorizo cada momento que passamos juntos e sou profundamente grato por nossa jornada. Que venham muitos outros anos repletos de risadas e muito amor”, disse ele.
O casamento de Beatrice e Edoardo aconteceu em 17 de julho de 2020. Juntos, eles tiveram duas filhas, Sienna Elizabeth, de 3 anos, e Athena Elizabeth Rose, de 5 meses. Além disso, Edoardo também é pai de Christopher Woolf, de 9 anos.
