Cápsula do tempo da princesa Diana é aberta. Saiba o que tinha lá dentro

Princesa Diana ajudou a enterrar uma cápsula do tempo que foi aberta após uma reviravolta da vida em comunidade. Saiba o que foi encontrado

Em 1991, a princesa Diana ajudou a enterrar uma cápsula do tempo no Grear Ormond Street Hospital. Agora, o item foi aberto porque o local passará por uma reforma.

A cápsula da princesa Diana era uma caixa de madeira revestida em chumbo e selada. O item foi colocado como pedra fundamental do empreendimento, que foi inaugurado em 1994. Na época, os objetos foram escolhidos por duas crianças que venceram um concurso e tinham a missão de representar a vida no início dos anos 90. A cápsula ficaria ficar enterrada por centenas de anos, mas a reforma do local fez com que a abertura fosse antecipada.

Dentro da cápsula foram encontrados itens que marcaram época, como CD da cantora Kylie Minogue, uma calculadora solar, um passaporte, uma TV portátil, um holograma de floco de neve e uma foto da princesa Diana .

A caixa ainda tinha um jornal The Times do dia em que a cápsula foi enterrada, sementes de árvores e moedas .

O acidente que tirou a vida da princesa Diana

Há 28 anos, no dia 31 de agosto de 1997, a Princesa Diana falecia aos 36 anos. A então Princesa de Gales comoveu o mundo todo ao se envolver em um acidente de carro em Paris. Junto com ela estavam seu namorado Dodi Al-Fayed e o motorista do veículo, que também faleceram na hora.

Na época do acidente, já havia um ano que Diana estava divorciada do então Príncipe, Charles III. O divórcio um ano após a polêmica entrevista da Princesa à BBC em que ela afirmava que seu então marido estava tendo um caso com outra mulher. “Éramos três nesse casamento, estava um pouco lotado”, disse Diana na entrevista histórica.

Era uma tarde do dia 30 de agosto quando Diana e seu namorado, o empresário egípcio Dodi Al-Fayed deram entrada no Hotel Ritz de Paris, no qual o dono era Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi. Após jantarem, o casal saiu pelos fundos do luxuoso hotel para não serem assediados por fãs e paparazzis.

Na Mercedes em que o casal estava, o motorista tentou fugir de alguns paparazzis que estavam os perseguindo em motocicletas. O veículo bateu em alta velocidade na coluna de um túnel próximo a Pont de L’Alma, em frente a Torre Eiffel.

O motorista, que tinha alto nível de álcool no sangue, e Fayed morreram na hora. Diana foi levada para o hospital Pitie- Salpetriere, onde passou por duas horas de cirurgia. Porém, a Princesa não resistiu aos ferimentos e faleceu às 4 horas da manhã no horário local.

Onde o corpo da princesa Diana foi sepultado?

A princesa Diana foi enterrada em uma pequena ilha coberta de árvores no centro de lago oval na propriedade de Althorp Estate, que pertence a sua família e fica no Reino Unido. O corpo dela foi colocado ali no dia 6 de setembro de 1997 para evitar o assédio dos fãs da princesa e preservar a privacidade dos filhos dela, os príncipes William e Harry, que puderam visitar a mãe sempre que desejavam e sem alardes. Na época, o irmão dela, Charles Spencer, Conde de Spencer, contou sobre sua preocupação. “Havia uma emoção tão intensa em todos os lugares que fiquei preocupado sobre onde poderíamos enterrá-la com segurança”, afirmou ele à BBC.

O túmulo de Diana não pode receber visitantes, mas os admiradores dela podem ir até um memorial que foi construído em outro local da propriedade para receber homenagens. Vale lembrar ainda que outros membros da família da princesa não estão sepultados perto dela. A família Spencer está sepultada na Igreja de Santa Maria, em Great Brington, mas o irmão de Diana não quis colocá-la junto com os entes queridos por causa de sua segurança.

Na época do sepultamento, a família mandou construir uma ponta temporária para chegar até a ilha. Porém, a mesma foi removida tempos depois para evitar que as pessoas tivessem acesso ao local. Assim, o irmão de Diana definiu a ilha como o local ideal para o descanso eterno dela, já que o lago ao redor da ilha impede que pessoas com más intenções tenham acesso ao seu túmulo. Agora, a família só tem acesso ao túmulo por meio de um barco.

Outro detalhe do local do sepultamento da princesa é que a família mandou plantar 36 carvalhos ao redor do lago, que representam os 36 anos de vida dela. Cada árvore foi plantada por uma pessoa especial, incluindo membros da família real, como a Rainha Elizabeth II, o Rei Charles III, príncipe William e príncipe Harry.

O último aniversário da princesa Diana

A princesa Diana teria completado 64 anos em 1º de julho de 2025, caso estivesse viva. Ela faleceu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris, na França, em agosto de 1997. Naquele ano, ela comemorou o seu último aniversário em vida. Relembre como foi a data especial:

De acordo com a revista People, a princesa Diana comemorou o seu aniversário de 36 anos em uma festa de gala. Ela esteve no evento do Centenário da Tate Gallery, em Londres, Inglaterra, e esbanjou beleza ao usar um vestido preto que ganhou do amigo e estilista Jacques Azagury. Para completar o visual, ela usou um colar de brilhantes e brincos combinando.

Na época, ela fez questão de cumprimentar os admiradores na entrada do evento. Ela esbanjou simpatia e recebeu vários presentes de seus fãs, incluindo cartões, flores e ursos de pelúcia.

Durante aquele verão de 1997, Diana também viajou. Ela esteve nos Estados Unidos para um evento de gala e curtiu as férias em St. Tropez com o namorado, Dodi Al Fayed, e os filhos, William e Harry.

