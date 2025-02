Anna Wintour usa colar que já foi rastreado pela realeza. Saiba a história da joia

Editora de moda, Anna Wintour participou de um evento oficial da realeza e usou um colar que já pertenceu ao acervo da família real e foi rastreado para descobrir seu paradeiro

A editora de moda Anna Wintour caprichou na escolha da joia que usou para ser nomeada Companheira de Honra pelo Rei Charles III nesta semana. Ela participou do evento oficial no Palácio de Buckingham e surgiu com um conjunto cinza e deu um toque de cor ao modelito com um colar lilás. Porém, a joia chamou a atenção por sua história. Isso porque o colar já foi de uma rainha e passou um tempo sumido da família real.

De acordo com o site da Revista People, o colar é feito com ametistas gigantes e já fez parte do acervo da realeza britânica. A joia já foi da rainha Mary, que é avó do Rei Charles III. A joia foi um presente da princesa Catherine de Württemberg para a Rainha Mary, que usou o colar em vários retratos oficiais.

Após a morte da rainha Mary, o colar e outras joias de ametistas foram herdadas por um membro da família real, que não foi identificado ao longo da história. Esta pessoa vendeu as joias da realeza para a família de Rorik Ravel na década de 1980. O colar ficou um longo tempo longe dos olhos da realeza britânica até que foi encontrado em um leilão em Genebra, na Suíça, onde foi vendido por 55 mil libras - cerca de R$ 401 mil - em 1993.

Em 2007, a joia foi vista no pescoço de Anna Wintour em um evento e voltou a aparecer agora, em 2025.

Anna Wintour - Foto: Getty Images

Leia também:D.R. na realeza? Príncipe William e Kate Middleton mudam detalhe na vida romântica