A ligação do príncipe Harry para Oprah Winfrey: ‘Problema de patos’

Oprah Winfrey diverte ao contar uma ligação inusitada que recebeu do príncipe Harry em sábado de manhã: ‘Podemos levar?’

Vivendo na Califórnia, Estados Unidos, o príncipe Harry é vizinho da apresentadora Oprah Winfrey, que é sua amiga há muitos anos. Então, ele não teve vergonha em pedir ajuda com um problema inusitado em sua mansão: os patos!

Em uma entrevista, Oprah contou que recebeu uma ligação de Harry em um sábado de manhã pedindo para ajudá-lo a lidar com patos selvagens que invadiram sua mansão. Ele queria um novo lar para os animais, já que não tinha um lago em sua casa. Porém, o pedido ainda envolveu uma corrida atrás dos patos.

Oprah contou os detalhes do pedido inesperado de Harry. “Recebi uma ligação de Harry no sábado de Páscoa e ele disse: ‘Desculpe incomodá-la, mas temos um problema com patos aqui’. Uma pata entrou no quintal deles, botou ovos e teve os filhotes. E ele disse: ‘Não temos um lago, então podemos levar os patos para o seu lago?’”, disse ela.

Então, Oprah disse que Harry apareceu na casa dela com os patos em uma caixa. “Quando abri a porta, a mamãe pata saiu voando. E ele tinha os patinhos dentro da caixa. Tivemos que perseguir a mamãe pata, que estava no jardim da frente e voou para o outro lado. Harry estava correndo atrás, Meghan correu também, perseguindo a mamãe e tentando fazê-la voltar para os patinhos. Por cerca de meia hora, corremos por aí com os patos em uma caixa. É a coisa mais engraçada que já vi”, disse ela.

Por fim, ela ainda brincou: “Os patos tiraram a sorte grande. Eles pensaram: ‘Aparecemos na casa do príncipe Harry e agora estamos na casa da Oprah’. Aquele pato sabia o que estava fazendo quando botou seus ovos”.

Na última quarta-feira, 4, Meghan quebrou os protcolos da realeza ao celebrar o aniversário de quatro anos da filha caçula, a princesa Lilibet, com um vídeo inédito do dia do nascimento da herdeira.

Ela compartilhou o vídeo do seu trabalho de parto para celebrar o aniversário da filha: "Hoje, há quatro anos, isso também aconteceu. Nossos dois filhos estavam com uma semana de atraso na data prevista para o parto... então, quando a comida apimentada, toda aquela caminhada e a acupuntura não funcionaram, só restava uma coisa a fazer!", afirmou. Veja!

