Google Glass fecha parceria com dona das marcas Oakley e Ray-Ban

A Google já havia revelado modelos de óculos com lentes de grau que contavam com a tecnologia do Google Glass, no entanto, de acordo com o anúncio da empresa, a gigante fechou uma parceria com a Luxottica, a fabricante italiana responsável por linhas como Ray-Ban, Oakley e Vogue-Eyewear.

Os canais de distribuição da nova aliada também serão usados para popularizar o Glass. Ao todo, são cerca de 5 mil lojas de óculos de todos os valores e estilos só nos Estados Unidos.

Ainda não se sabe quando essa parceria trará frutos e, principalmente, em que momento o Google Glass será comercializado, mas a empresa deixa um aviso. "Você não verá o Glass em seus Oakleys ou Ray-Bans favoritos amanhã, mas hoje marca o começo de um novo capítulo no design do Glass. Ansiosos? Porque nós definitivamente estamos", diz o pronunciamento oficial da Google.