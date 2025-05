Zilu Camargo desabafa sobre 'dor imensa' após cachorro passar mal e morrer: 'Eternamente'

A empresária Zilu Camargo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para compartilhar uma triste notícia com seus seguidores

A empresária Zilu Camargo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para compartilhar uma triste notícia com seus seguidores: a morte de seu cachorro. Em uma publicação no feed do Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques com Bilu e se despediu com uma declaração comovente.

"Ontem foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Com o coração despedaçado, venho compartilhar com vocês que o meu companheirinho de 12 anos, o Bilu, foi morar no céu dos cachorrinhos. Ele não estava bem, passou mal e o levei ao veterinário, mas infelizmente não resistiu", começou Zilu.

"Bilu foi mais do que um pet — foi um amigo leal, presente nos momentos bons e ruins, um amor puro e verdadeiro que só quem ama um animalzinho entende. A dor é imensa, a saudade já é insuportável, mas levo comigo todas as lembranças lindas que vivemos juntos. Descanse em paz, meu anjinho. Você será eternamente parte da minha vida e do meu coração" , complementou.

Nos comentários, ela recebeu mensagens de apoio. "Sinto muito, Mamis! Ele vai fazer muita falta", escreveu Camilla Camargo. "Sinto muito! Ainda bem que pude conhecer ele, tão fofo! Já passei por isso! Já perdi o meu e sei o que está sentindo! E essa dor insuportável uma hora passa e só ficam lembranças lindas de todo amor que eles passam para nós!", escreveu outra pessoa. "Eu sinto muito... não gosto nem de imaginar a ida dos meus pets, amo mais do que tudo", comentou uma terceira internauta.

Vida pessoal de Zilu Camargo

Nascida em Goiás, Zilu de Almeida Godoi Camargo, hoje, conhecida como Zilu Camargo, é empresária, designer e apresentadora brasileira. A goiana ficou conhecida pelo seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo, que durou mais de 30 anos e teve seu fim em 2012. O ex casal teve três filhos, a cantora Wanessa, a atriz Camila e o DJ Igor, o mais novo.

