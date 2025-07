William Bonner encanta ao posar com novo membro da família

O jornalista William Bonner compartilhou uma foto segurando Bruce William, o novo cachorrinho de sua filha, Beatriz Bonner

William Bonner encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 6, ao compartilhar uma foto com o mais novo membro de sua família.

Em seu perfil oficial, o apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo, posou sorridente com o cachorrinho de sua filha, Beatriz Bonemer, que se chama Bruce William, e foi adotado recentemente pela jovem.

"Domingo é dia de visita do Bruce William", escreveu Bonner na legenda da publicação. Depois, o jornalista postou um vídeo de Bruce William com Flora, outra cachorrinha de Bia. "Flora & Bruce William", disse ele.

Os internautas encheram o post de comentários fofos. "Lindos", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda do mundo", escreveu outra. "Ahh que fofura", se derreteu uma fã. "Um gato e um doguinho", brincou mais uma.

Neste último sábado, 5, a apresentadora Fátima Bernardes também compartilhou fotos com Bruce William e apresentou o novo membro da família para os seguidores. "Novo integrante da família. Prazer, Bruce William. Bem-vindo!", escreveu a jornalista na legenda.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

Fátima Bernardes comenta boa relação com William Bonner após divórcio

Apesar de não serem mais um casal, Fátima Bernardes e William Bonner possuem uma ótima relação de amizade desde que decidiram se divorciar, em 2016. Comprometidos atualmente com outras pessoas, os dois costumam se reunir em família em datas comemorativas.

Os dois viajaram para a França com os respectivos companheiros para acompanhar a formatura do curso de mestrado da filha, Laura, de 28 anos. Em entrevista à 'Quem', Fátima abriu o coração ao falar sobre a boa convivência com o ex-marido.

"Toda a família reunida por um momento bacana, a conclusão do mestrado da minha filha Laura. É ótimo [viajar junto com o ex]. Sempre que possível, recomendo para as pessoas que se permitam estar ao lado de quem já esteve ao nosso lado por tanto tempo. Claro, que cada um tem uma história e não estou aqui para criticar. Mas na minha história, isso é possível", declarou a famosa. Confira!

