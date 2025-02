Susana Vieira comove ao se despedir de sua cachorra: 'Vai brilhar lá no céu'

A atriz Susana Vieira usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para compartilhar uma triste notícia com seus fãs: a morte de sua cachorra

A atriz Susana Vieira usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para compartilhar uma triste notícia com seus fãs: a morte de sua cachorra. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista compartilhou uma sequência de momentos com o animal e se despediu com uma declaração comovente.

"Te amarei pra sempre, minha estrelinha! Agora você vai brilhar lá no céu, com toda a sua alegria e doçura! Já estou com saudades", escreveu a atriz. E os fãs deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Tenho medo deste dia aqui em casa", confessou uma. "Meus mais sinceros sentimentos", escreveu outra.

"A dor da perda de um cachorrinho nosso filho é profunda. Cachorrinho agradece por você ter dado a honra de viver esses anos e ter dado todo aquele amor incondicional. Meus sentimentos", refletiu uma terceira internauta. "Sinto muito, Susana! Muita força! Meus sentimentos", declarou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira muda o cabelo e avisa: 'Mais lindo do que nunca'

Susana Vieira usou as redes sociais na última quinta-feira, 30, para mostrar como ficou seu cabelo após passar por uma transformação. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece com os fios alongados e com a cor mais escura. "Meu cabelo? Mais lindo do que nunca", afirmou a artista na legenda do post. Em seguida, Susana quis saber a opinião dos fãs. "Gostaram?", questionou.

Os internautas encheram o post de elogios. "Linda, ficou maravilhosa", disse uma seguidora. "Nunca te vi tão bela assim", afirmou outro. "Que mulher maravilhosa é essa gente?", falou uma fã. "Uma diva", comentou mais uma. "Musa", escreveu a atriz Valentina Herszage. Veja como ficou!

Leia também:Susana Vieira revela qual atriz seria ideal para substituí-la em remake: 'Tão boa quanto'