Silvia Abravanel diz que já foi picada duas vezes por suas cobras

Com 10 cobras de estimação, Silvia Abravanel conta quando foi picada no rosto e na mão ao mexer com os animais

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu ao contar que já foi picada duas vezes por suas cobras de estimação. Ela possui cerca de 10 animais desta espécie, mas nenhum é venenoso. Apesar disso, ela já levou sustos com as cobras.

"Uma vez eu estava alimentando uma cobra, só que eu não sabia até então que quando elas estão se alimentando você tem que deixá-las quietas fazendo a digestão por 20 dias... Eu peguei a cobra, ela era pequenininha, coloquei no meu braço, esqueci que estava com ela ali, fui mexer para organizar algumas coisas ali, ela veio para cima de mim. Nesses dias eu até tinha programa ao vivo, liguei para o meu maquiador e falei que a minha cobra mordeu minha boca. A cobra veio no meu queixo e na minha boca. Deu uma picada. Ficou inchado, roxo, mas nada que uma maquiagem não tenha resolvido", disse ela em entrevista ao programa "Alt Tabet", no Youtube.

Então, ela contou sobre o segundo episódio de picada de cobra. "Outra vez, uma cobra me pegou na mão também. Todo mundo tem curiosidade de pegar uma cobra, mas nenhuma delas (que tenho) é peçonhenta. Tem gente que quer tirar esse medo. Fui pegar minha cobra para um adolescente amigo da minha filha tirar foto. Eu fui com toda rapidez do mundo na cabeça dela, só que ela foi mais rápida que eu e deu um bote na minha mão. Esse dia, sangrou muito e não poderia deixar o menino com medo... Eu estava branca, mas falei que não estava doendo e deixei o menino tirar foto. E esta é uma cobra linda, da Amazônia, brava, uma das espécies mais bravas... Mas peguei", afirmou.

Expectativa para o casamento religioso

Diretora e apresentadora do SBT, Silvia Abravanel como será o seu casamento religoso com o cantor sertanejo Gustavo Moura. Os dois se casaram no civil, mas quererm oficializar a união em uma festa com amigos e familiares.

"A gente resolveu fazer em um restaurante, que é mesa de madeira, prato de ferro, facão mesmo para você comer churrasco, comer milho com a mão, salada, farofa", explicou em entrevista ao Programa Flávio Ricco, no canal Leo Dias TV.

E revelou o que está armado para o grande casamento. “Eu me casei e foi muito assim: a gente chegou do feriado de Páscoa na terça-feira de manhã, e na terça à tarde a gente foi no cartório, marcamos o casamento, saímos de lá, fomos no shopping, compramos as alianças, compramos o terno dele, reformei a minha roupa porque eu emagreci demais, e pronto. Foi muito rápido", iniciou.

Leia também: Silvia Abravanel revela dois famosos que contraria para o SBT