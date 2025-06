Sabrina Sato apresenta novo membro da família com Nicolas Prattes: 'Agora somos oito'

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para compartilhar uma novidade com os seus seguidores

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para compartilhar uma novidade com os seus seguidores. Na publicação, ela apresentou o novo integrante da família: Maui, o cachorro que adotou com o ator Nicolas Prattes.

Em seu perfil, Sabrina compartilhou registros de sua filha, Zoe, de seis anos, brincando com o cãozinho em um carrinho e também no jardim de casa. O pet também aparece com a mãe da apresentadora, dona Kika. "E como se já não bastasse tanto amor espalhado, chegou o Maui. Agora somos oito", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se dereteram. "Que delícia em ver uma foto como essa. Quando vejo uma foto assim imagino o tamanho do coração de cada um dentro dela. Que a felicidade esteja sempre com vocês. Deus os abençoe", falou uma.

"Familia que acolhe cachorros so pode ser maravilhosa", observou outra. "A vida é melhor com a presença desses amiguinhos de 4 patas", opinou uma terceira internauta.

Além do novo animalzinho, Sabrina e Nicolas moram com outros quatro cachorros: Bupi, Coco, Lucky e Belinha. Recentemente, o ator contou um pouco da história de Belinha, que foi adotada após ser resgatado com as patas quebradas.

"Belinha foi atropelada, resgatada pelo projeto Maya e chegou até nós pelo projeto Ampara Animal. Nossa família hoje, Cresceu. Já chegou mudando tudo e já é muito amada. Seja bem vinda, Belinha".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

O relacionamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Vale lembrar que os dois assumiram o romance em fevereiro de 2024, em meio ao carnaval. Sete meses depois, o ator pediu a apresentadora em casamento. "Agora, noiva", revelou Nicolas durante participação no Domingão com Huck.

Em janeiro, os dois oficializaram a união com uma cerimônia na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Leia também: Duda Nagle manda recado de Dia das Mães para Sabrina Sato