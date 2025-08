Poliana Rocha se derrete ao apresentar novo membro de sua família: 'Que linda'

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha, usou as redes sociais para compartilhar uma novidade com seus seguidores

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para compartilhar uma novidade com seus seguidores. Ela apresentou o novo integrante da família: uma cachorrinha da raça Spitz Alemão.

Nos stories, Poliana mostrou que o canil responsável pelo filhote foi até sua casa para entregá-lo. “Eu fiquei muito feliz. Olha o tanto que ela é maravilhosa. Vai ser a companheira do Snow e vai com certeza alegrar nossa casa mais ainda”, contou.

Em seguida, exibiu a nova mascote brincando com Snow. “Eu não vou colocar o nome agora porque eu vou esperar as meninas chegarem para elas colocarem, já que elas colocaram no Snow. Olha que linda ela é”, se derreteu.

Leonardo deu um cachorro de presente para Poliana

Recentemente, Poliana Rocha ganhou um presente especial do marido. Após desabafar com Leonardo sobre a solidão que vinha sentindo — desde que sua mãe voltou para casa e o cantor partiu em viagem para cumprir a agenda de shows —, a empresária foi surpreendida com um gesto carinhoso: um filhote de cachorro.

"Gente, vocês não tem noção o que me aconteceu agora. Ontem, eu estava conversando com o Leonardo no telefone e eu falei assim: 'aí, estou hoje meio para baixo', aí ele falou assim: 'por que?', aí eu falei: 'minha mãe foi embora, você está viajando há muito tempo, eu estou muito sozinha'. Aí hoje me chega aqui essa belezura, olha que coisa mais linda e eu fiquei tão feliz que vocês não tem noção", contou.

Por fim, ela surgiu toda encantada com o bichinho no colo: "Mas como eu amei, meu marido está sempre me surpreendendo".

