Pietra Quintela se derrete ao falar de Aspen e revela: ‘Brincam que a gente é gêmea’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Pietra Quintela fala da paixão de sua vida, a cadelinha Aspen, da raça Pomsky, de apenas 2 anos

A atriz, modelo e influenciadora digital Pietra Quintela (17) – conhecida por inúmeros trabalhos na TV e no cinema, principalmente por estrelar o filme Princesa Adormecida (2024) – tem uma paixão que transcende a todas as outras em sua vida: a fofa Aspen. A cadelinha da raça Pomsky, que é a mistura de um Husky com Lulu da Polmerânia, tem 2 anos e é o xodozinho da artista. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala de seu amor incondicional pelo animalzinho.

Pietra conta que ela e o irmão mais velho, Luca Quintela (21), sonhavam ter uma Pomsky há muitos anos. “Ele me mandava muitos vídeos de cachorros da raça e a gente até já tinha o nome pronto: Aspen, que é o nome da nossa estação de esqui favorita. Como a Pomsky parece uma lobinha, fazia todo o sentido. Porém, o resto da nossa família não apoiava porque a gente mora em apartamento, é complicado”, diz.

Mas, durante o período em que morou no Rio de Janeiro por conta das gravações do filme Princesa Adormecida, Pietra iniciou uma negociação com um canil que vende somente cães da raça Pomsky. “E quando eles me mandaram a nova ninhada, eu e meu irmão nos apaixonamos por uma das filhotes e sabíamos que seria ela, não teria jeito. Combinei tudo com o canil, falei que a gente queria ela sem o meu pai saber. No começo, ele ficou bravo, mas depois aceitou. E quando ela chegou, todo mundo se apaixonou”, revela.

Completamente apaixonada por Aspen, a atriz garante que a relação das duas é de irmãs. “Falo que ela é o maior amor da minha vida. De verdade. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Aspen e só falo dela! Ainda brincam que a gente é gêmea, iguais de aparência, porque ela é meio loira e com olho azul. Toda vez quando chego em casa, ela pula em mim, lambe todo o meu rosto (…) É muito bom, uma relação ótima. Eu não consigo mais imaginar minha vida sem ela”, se derrete.

Questionada sobre as características mais marcantes de Aspen, a jovem pontua: “Com certeza, o olho azul maravilhoso! É um tom de azul piscina lindo! E, claro, também o fato dela ser muito brincalhona, algo que eu nunca vi igual. Ela está sempre correndo, sempre quer passear (…) Tem muita energia”.

Pietra e Aspen tem uma história inesquecível juntas. “Uma muito boa é a da primeira vez em que eu a vi. A Aspen veio de Belo Horizonte e chegou em um dia que eu tinha um desfile. Chegando em casa, ainda precisava gravar alguns conteúdos, mas recebi mensagem do canil falando que ela estava na portaria de casa e que era para alguém ir buscá-la”, relembra.

“Na hora, fiquei desesperada, queria ir buscar no mesmo momento, mas ainda precisava fazer os conteúdos e minha mãe sabia que eu não conseguiria terminar as gravações porque só ia querer brincar com a Aspen (risos). Assim que terminei, fiquei sentada em frente à porta com o celular gravando para pegar minha reação esperando ela chegar. E daí, quando minha mãe abriu a porta e a soltou, uma bolinha de pelo pequenininha saiu correndo e foi direto em minha direção, pulou em mim e começou a lamber o meu rosto. Acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida”, continua a artista.

Segundo Pietra, um fato curioso sobre a Aspen é que ela é muito dependente. “E não é só comigo. Ela gosta de ficar grudada em todo mundo. Mas quando estamos só nós duas em casa, ela não sai do meu lado. Uma vez, fui viajar para minha casa na Fazenda Boa Vista, junto com duas amigas, e ela foi com a gente. Ela não saía de perto de mim. Onde eu ia, ela ia atrás. Eu acho isso muito fofo, o fato dela sempre querer ficar perto da gente”, finaliza a jovem atriz.

