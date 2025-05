Paolla Oliveira fala sobre adoção de quase 20 animais: 'Foram chegando'

Protetora dos animais, Paolla Oliveira fala sobre ter adotado 11 gatos e sete cachorros; famosa postou fotos com alguns dos bichos

A atriz Paolla Oliveira falou sobre a adoção de animais em sua rede social. Nesta segunda-feira, 27, a famosa postou fotos com alguns de seus bichinhos e contou como foi que ela chegou a quase 20 pets adotados.

No ar como Heleninha, em Vale Tudo, novela das nove da Globo, a artista postou os cliques fotos com os gatinhos e cachorrinhos que adotou. A namorada de Diogo Nogueira então mostrou todo seu amor e carinho por eles.

"Sim, eu adotei 11 gatos e 7 cachorros. Eles foram chegando, ocupando espaço, fazendo bagunça… e ficando. Precisavam de cuidado, abrigo e afeto, mas no fim quem mais ganhou fui eu", disse ela sobre a decisão. Em um dos registros, ela contou que a cachorra Pandora era usada como matriz e depois foi abandonada, sendo uma cachorrinha muito medrosa.

Em recente entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, Paolla Oliveira comentou sobre não querer ter filhos. "Mulheres me paravam na rua. Já fui julgada de ser insensível, amarga, menos mulher, menos familiar. Teve uma publicidade que acharam melhor não me escolher porque eu 'era menos família'. Me sentia muito à parte, estranha, quando falava sobre isso. Que bom que a gente pode rever isso e sobre nossas escolhas, porque é uma escolha da mulher", declarou.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira já conversaram sobre filhos

A decisão de Paolla Oliveira em não querer ter filhos atualmente também é partilhada por Diogo Nogueira. Juntos há quase cinco anos, a atriz e o cantor já conversaram a respeito do assunto.

Em entrevista à 'GQ', o artista explicou que, por enquanto, o casal não pretende aumentar a família. "Somos muito sinceros um com o outro. Debatemos e conversamos bastante sobre o futuro e esse é um dos pontos [ter filhos]. Até porque já nos engravidaram umas 10 vezes, né? Ela tem as questões dela e eu tenho as minhas também. E achamos que não é o momento para isso", declarou ele.

"Acredito que um dia possa chegar esse momento e se não acontecer também está tudo certo. O mundo está completamente de cabeça para baixo. As inteligências artificiais fazem coisas absurdas e as pessoas estão adoecendo", concluiu o artista.