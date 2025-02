Julia Foti entrega personalidades do casal Chico e Charlotte: ‘Agitado e uma lady’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Julia Foti, intérprete de Adriane Galisteu na minissérie Senna, entrega personalidades de seus pets Chico e Charlotte

Destaque na minissérie Senna, da Netflix, ao interpretar a apresentadora Adriane Galisteu (51), a atriz Julia Foti (31) abriu o coração ao falar dos seus maiores amores: os cãezinhos fofos Chico, da raça Border Collies; e Charlotte, uma Yakutian Laika. Em entrevista à CARAS Brasil, a paulistana conta como seus filhos de quatro patas chegaram em sua vida e revela suas personalidades. “Agitado e uma lady”, ressalta.

A artista conta que sempre sonhou ter um cachorro de porte grande, mas como morou em apartamento a vida inteira, em São Paulo, não conseguia realizá-lo. “Na pandemia, tive a oportunidade de realizar essa vontade quando me juntei com meu então namorado (hoje marido), que morava no interior, numa casa com terreno. Foi justo pela pandemia, que gerou essa carência afetiva que todo mundo tinha por conta do distanciamento; eu tinha a possibilidade de fazer atividades físicas, construir uma rotina saudável e ter um parceirinho para esses momentos”, diz.

Julia foi atrás de Chico, que ela encontrou em um espaço que criava a raça Border Collies. “Já sabia que eram agitados (risos). Como também sou uma pessoa agitada, achei que ia dar um match. Inclusive, ele é meu xodó, meu maior parceiro, está sempre comigo o tempo todo. E sempre muito agitado e topa tudo. Somos parceiros de piscina. Ele pula comigo e adora. Eu o levo para correr, ele me acompanha quando saio de bicicleta. Chico tem quatro anos e meio”, fala.

Um tempo depois, a artista e o marido decidiram pegar um segundo macho para fazer companhia a Chico. “Mas meu marido cismou que queria uma fêmea. Aí, encontrei e me apaixonei pela Charlotte, uma Yakutian Laika. Ela não estava à venda. Era uma cachorra que tinha sido escolhida para participar de prêmios, capas etc. porque ela tem uma pelagem de neve, com uma camada dupla. E ela tem comportamentos completamente diferentes do Chico”, explica Julia.

“Ela gosta muito mais de carinho, de tomar chuva, mas não entra na piscina. Meu marido anda de patins e ela é uma ótima puxadora de trenó. O Chico é carinhoso, mas de uma outra forma. Os dois são muito companheiros e ela é um pouco mais grudada com o meu marido e mais calma também. Uma lady de quatro anos”, completa a atriz.

